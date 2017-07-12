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Aydın’ın makamı boş kalmıyor

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Aydın’ın makamı boş kalmıyor
Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı, KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Şen ve Çayırova Kulüpler Birliği yöneticileri, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti

Başkan Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Şekerpınar Spor Kulübü Başkanı Muharrem Şen ve yönetim kurulu üyeleri Gümüşspor Kulübü Başkanı Fikret Bilici, Fatihspor Kulübü Başkanı İlhami Bayrak, Çayırova Gençler Birliği Spor Kulübü İkinci Başkanı Muzaffer Çetin, Serhatspor Kulübü Başkanı Ertan Bozat katıldı. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Çayırova Kulüplerinin geçen sezon yaşanan sorunları ve istekleri ile ilgili istişarede bulunuldu.

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