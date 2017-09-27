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Aydınspor 1923 - Kocaelispor

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Aydınspor 1923 - Kocaelispor
Aydınspor 1923 - Kocaelispor canlı maç anlatımı birazdan başlayacak

Aydınspor 1923

1 Ulaş Güler

4 Ceyhun Yelkenci

5 Uğur Çelik

6 İsmail Hacıhafızoğlu

9 Mesut Uzun

10 Habib Uzun

17 Tuncay Öndel

49 Serkan Özdemir

55 Artun Kütükçü

57 Doğancan Koca

61 Ömer Serbest

 

Yedek Oyuncular

66 Timur Çakıroğlulları

11 Hakan Doğan

19 İzzet Çelik

20 Emre Akbulut

22 Emre Yıldırım

69 Mikail Albayrak

90 Murat Karabatak

 

Kocaelispor

1 Can Emre Yücel

2 Fatih Adıgüzel

3 Kadir Öge

4 Murat Soner Başak

6 Mert Yavuz

8 Sefa Narin

9 İshak Kurt

10 Burak Süleyman

17 Burak Özbakır

41 Hamza Mutlu

50 Ali Keten

 

Yedek Oyuncular

35 Yusuf Şenlik

5 Kemal Can Aydemir

7 Gökdeniz Bakraktar

14 Özgür Sürekçi

19 Mehmet Avcı

21 Ferhat Ertukuş

99 Kerem Yıldırım

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