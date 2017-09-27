Aydınspor 1923 - Kocaelispor

Aydınspor 1923
1 Ulaş Güler
4 Ceyhun Yelkenci
5 Uğur Çelik
6 İsmail Hacıhafızoğlu
9 Mesut Uzun
10 Habib Uzun
17 Tuncay Öndel
49 Serkan Özdemir
55 Artun Kütükçü
57 Doğancan Koca
61 Ömer Serbest
Yedek Oyuncular
66 Timur Çakıroğlulları
11 Hakan Doğan
19 İzzet Çelik
20 Emre Akbulut
22 Emre Yıldırım
69 Mikail Albayrak
90 Murat Karabatak
Kocaelispor
1 Can Emre Yücel
2 Fatih Adıgüzel
3 Kadir Öge
4 Murat Soner Başak
6 Mert Yavuz
8 Sefa Narin
9 İshak Kurt
10 Burak Süleyman
17 Burak Özbakır
41 Hamza Mutlu
50 Ali Keten
Yedek Oyuncular
35 Yusuf Şenlik
5 Kemal Can Aydemir
7 Gökdeniz Bakraktar
14 Özgür Sürekçi
19 Mehmet Avcı
21 Ferhat Ertukuş
99 Kerem Yıldırım