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Aydınspor kötü değil zamana ihtiyacı var

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Aydınspor kötü değil zamana ihtiyacı var
Aydınspor – Kocaelispor maçın hava sıcaklığı 31 dereceydi

İki takım da saha zemini ve havadan olumsuz etkilenmedi. Genel olarak bakıldığında Aydınspor’un çok da kötü bir takım olmadığı görüldü. Takımdaki en büyük sorun kondisyondu. Kocaelispor’un –Rakibi bozan, mesafe bırakmayan- orta sahası karşısında bir düzen düzenini kuramayan Siyah Beyazlıların zamana ihtiyacı olduğu açık bir şekilde ortaya çıktı.

 

NEFESLERİ YETMEDİ

Transfer döneminin bitmesine saatler kala yasağı kaldırması ve beklettiği futbolcuları kadrosuna alması ile dikkat çeken Siyah Beyazlılar ikinci haftadan itibaren belirgin direnç yakaladı. Gençlerle Karaköprü maçında 3-0 kaybeden Efeler, ardından sahasında Osmaniye ile berabere kaldı, Arsin’i yendi, geçtiğimiz cumartesi ise Tarsus deplasmanından 2-0’lık yenilgi ile döndü. Aydın temsilcisi maç öncesi Kocaelispor maçında puan kaybı yaşamak istemiyordu ancak nefesi Kocaelispor’a yetmedi.

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