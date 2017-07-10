Aygaz’ın yeni web sitesi yayına girdi

Türkiye’nin lider LPG markası Aygaz, yeni sitesi www.aygaz.com.tr ile Aygaz’ı ve Aygaz’ın tüm ürünlerini yenilikçi interaktif bileşenler, video ve infografik detay sayfalarla bir araya getiriyor

Tasarımı, alt yapısında kullanılan yeni web teknolojileri ve dinamik yapısıyla daha okunur ve daha kolay kullanım sağlayan web sitesi, Aygaz’ın kurumsal bilgileriyle birlikte tüpgaz, otogaz, dökmegaz ürünlerinden diğer faaliyet alanları ve yatırımcı ilişkilerine kadar zengin ve güncel içerikler bulunduruyor.