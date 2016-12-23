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Aygen, saldırıya uğrayan Zabıta çalışanı hakkında konuştu!

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Aygen, saldırıya uğrayan Zabıta çalışanı hakkında konuştu!
Zabıta çalışanı Ali Bağçiçek'in geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğraması üzerine açıklamalarda bulunan BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen," Zabıta çalışanlarının uğradıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi

Geçtiğimiz günlerde Gölcük’te  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan zabıta çalışanı Ali Bağçiçek kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen Zabıta çalışanlarına yapılan saldırıları kınamak için basın açıklaması düzenledi.Gerçekleşen basın açıklamasına zabıta çalışanları ve MEMUR-SEN’e bağlı sendikaların başkanları katılım gösterdi

 

AYGEN: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Kocaeli Fuar İçi Zabıta Amirliği’nde dün gerçekleşen açıklamada konuşan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen yaptığı açıklamada, Zabıta çalışanlarına yapılan saldırıları kınayarak, “Yaşanan bu son saldırılar bile zabıta memurlarının tehlikeye ne kadar açık olduklarını adeta onaylar niteliktedir. Zabıta çalışanlarının uğradıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Zabıta çalışanları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun belirlediği süre ve zamana bağlı çalışmamakta, günün her saatinde yerel yönetimlerde kolluk kuvveti olarak görev yapmaktadır. Almış olduğu sorumluluk gereği görevini yerine getirirken darp hakaret, yaralanmaya uğrayan zabıtalar zaman zaman da görevi başında bu sorumluluğunu canıyla ödemektedir” dedi

 

"TEK BAŞINA KALMAKTADIR"

Aygen açıklamasının devamında, “Artık yaşanan bu olaylara dur deme vakti gelmiştir. Zabıta çalışanları diğer kamu çalışanlarından farklı olarak uzun süreli gece gündüz demeden  görev yapmakta buna karşılık gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar. Zabıta memurlarımız savunmasız ve korumasız bir şekilde sokakların insafına terk edilmektedir.Bu son olaylar göstermiştir ki canı pahasına mücadele eden zabıta çalışanları kendilerini savunacak herhangi bir araç yoktur.Telsizlerden başka hiçbir teknik donanımı olmayan zabıtalar, görevleri sırasında her türlü delici, kesici hatta ateşli silah taşıyan  seyyar satıcılara karşı tek başına kalmaktadır” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK

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