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Aygün: PKK’nın ikiz kardeşi YPG ile ortaklık yapıyorlar

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Aygün: PKK’nın ikiz kardeşi YPG ile ortaklık yapıyorlar
AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, "DEAŞ diye bir terör örgütü üretiyorlar ve onu yok etmek için PKK’nın ikiz kardeşi YPG ile ortaklık yapıyorlar. Bir terör örgütünü yok etmek için bir terör örgütü ile ortaklık yapılır ama yapıyorlar. Amaç Türkiye’ni

AKP Hakkari İl Danışma Kurulu toplantısı için gelen AKP Milletvekili Zeki Aygün,  AKP Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat ile birlikte ilk olarak Yüksekova ilçesinde muhtarlar derneğini ziyaret ettikten sonra kara yolu ile Hakkari’ye geldi. Gençlik merkezini ziyaret eden Akgül, burada öğrencilerin resim ve tiyatro çalışmalarını izledi. Öğrencilerin güzel resimler yaptığını ifade eden Aygül, öğrencilere kendi resminin de çizilmesini istedi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Aygül, Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yapılacak olan cazibe merkezi, bölgede fabrikaların yapılması, evleri hasar gören ailelerinin yeniden inşa edilmesi, bölgedeki olaylardan dolayı ilde gitmek zorunda kalan iş adamlarının tekrar geri döndürülmesi ve Türkiye'de halkı birbirine düşürmek isteyen dış güçlerle ilgili bilgiler verdi.

 

"PKK’nın ikiz kardeşi YPG ile ortaklık yapıyorlar"

Milletvekili Aygül, bakın gençler biz şuanda Suriye’den gelen 3 milyona yakın mülteciye misafir olarak bakıyoruz. Neden çünkü onlar muhacir bir ensar görünüyoruz. Şimdi bunları yapanlar kim? Medenidir dediğimiz ülkelerin istihbarat yapıyor. Suriye’de gidip orada ortalığı karıştırıyorlar Şii, Sünni kavgası yaptırıyorlar. Gençler dünyada iki şey var toplumları bölen iki unsuru kullanıyorlar. Biri etnik milliyetçilik ikincisi dinsel milliyetçilik, işte etnik milliyetçiliği bin yıllardan beridir birlikte yaşadığımız bize uyguladılar. Kürt, Türk ayrımı ama bizde böyle bir ayırım yok. Şimdi 40 yıldan beridir bize Kürt ve Türk kavgası yaptırıyorlar. Biz de başarılı olamadılar, olamayacaklar da. Ama Suriye’de dinsel milliyetçilik yapıyorlar Şii, Sünni kavgasını yaptırıyorlar ve orada başarılı oldular. DEAŞ diye bir terör örgütü üretiyorlar ve onu yok etmek için PKK’nın ikiz kardeşi YPG ile ortaklık yapıyorlar. Bir terör örgütünü yok etmek için bir terör örgütü ile ortaklık yapılır mı ama yapıyorlar. Amaç Türkiye’nin önünü kesmek çünkü Türkiye ekonomik yönden  kalkınıyor. Ama asla önümüzü kesemeyecekler” şeklinde konuştu. Aygün daha sonda Hakkari’deki bir otelde düzenlenen yemekte STK temsilcileri ile bir araya geldi. Pazar günü ise  AKP Hakkari İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

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