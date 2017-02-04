Ayhan Durmuş: KOTO’nun okulu kent için önemli

Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, özel uygulamaları mesleki eğitim çevrelerince örnek olarak gösterilen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kent için çok önemli olduğunu söyledi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Hasan Kanca ve Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Bedel, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ile bir araya geldi. Ziyarette; Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’ye örnek olan uygulamaları ve yeni dönem çalışmaları görüşüldü.

“ROL MODEL OLDU”

KOTO’nun okulunu yakından takip ettiğini, uygulamalarını çok beğendiğini ve çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Kaymakam Durmuş, “KOTO’nun okulu kent için çok önemli” diyerek yeni eğitim- öğretim döneminin de başarıyla geçmesini temenni etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan da, okulun halen Türkiye’nin birçok bölgesinden ziyaretçi ağırladığını ve uygulamalarının rol model alındığını söyledi.

“ÖĞRENCİLERE FAİZSİZ KREDİ”

Başkanlar Bulut ve Doğan, “Okulumuzda zil çalmıyor, kantinde görevli çalışmıyor ve KOTO Bank öğrencilere faizsiz kredi olanağı sağlıyor. Bu uygulamalarımızla öğrencilerimize sorumluluk duygusu aşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.