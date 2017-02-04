  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Ayhan Durmuş: KOTO’nun okulu kent için önemli

»
Ayhan Durmuş: KOTO’nun okulu kent için önemli
Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, özel uygulamaları mesleki eğitim çevrelerince örnek olarak gösterilen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kent için çok önemli olduğunu söyledi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Hasan Kanca ve Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Bedel, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ile bir araya geldi. Ziyarette; Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’ye örnek olan uygulamaları ve yeni dönem çalışmaları görüşüldü.

 

“ROL MODEL OLDU”

KOTO’nun okulunu yakından takip ettiğini, uygulamalarını çok beğendiğini ve çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Kaymakam Durmuş, “KOTO’nun okulu kent için çok önemli” diyerek yeni eğitim- öğretim döneminin de başarıyla geçmesini temenni etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan da, okulun halen Türkiye’nin birçok bölgesinden ziyaretçi ağırladığını ve uygulamalarının rol model alındığını söyledi.

 

“ÖĞRENCİLERE FAİZSİZ KREDİ”

Başkanlar Bulut ve Doğan, “Okulumuzda zil çalmıyor, kantinde görevli çalışmıyor ve KOTO Bank öğrencilere faizsiz kredi olanağı sağlıyor. Bu uygulamalarımızla öğrencilerimize sorumluluk duygusu aşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayhan Durmuş: KOTO’nun okulu kent için önemli04 Şubat 2017 Cumartesi 10:41
  • Körfez-Derince ve İzmit arasına metro04 Şubat 2017 Cumartesi 10:29
  • Nevzat Doğan: Vatandaşın da camilere katkısı olmalı04 Şubat 2017 Cumartesi 10:06
  • Erbakan Vakfı, Gebze’de ulaşılmadık genç bırakmayacak04 Şubat 2017 Cumartesi 10:05
  • Bilgievi öğrencileri tatilin keyfini kampta çıkardı04 Şubat 2017 Cumartesi 10:04
  • Amerika’da Türk rüzgarı...04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • Yukarı Değirmendere’de helva geleneği sürüyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • Sürücüler için dikkat... Bugün başladı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:49
  • Kartepe hastane hak ediyor03 Şubat 2017 Cuma 17:15
  • Keyifler kenti...03 Şubat 2017 Cuma 17:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim