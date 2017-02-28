Ayhan Zeytinoğlu, Paris’e gitti

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa’yı temsilen üyeliğine seçildiği Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey toplantısına katılmak üzere Paris’e gitti

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey toplantısına katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Federasyon Başkanı Peter Mihok’un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda oturumlar halinde uluslararası ticarete ilişkin konular ve federasyonun gündemindeki konular ele alınacak.

AVRUPA’YI TEMSİL EDİYOR

Geçtiğimiz aralık ayında, büyük bir başarıya imza atarak yeniden Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey üyeliğine üçüncü kez seçilen Ayhan Zeytinoğlu, 130 ülkeden bin 200’ün üzerinde oda üyesinin kullandığı oylarla Avrupa bölgesini temsilen 2017-2019 dönemi için göreve geldi.

FEDERASYONUN İŞLEVİ

Dünya Odalar Federasyonu (WCF), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1950 yılında üyelik ağındaki ticaret odalarını temsil etmek, odalar arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kuruldu. Apolitik bir sivil toplum kuruluşu olan federasyon 12 bin oda ve bu odalara bağlı iş dünyasının global ağını birleştiriyor. Odalar arası bağı kuvvetlendiren, odaların daha üretken olmasını sağlamayı amaçlayan federasyon özel sektörün gelişimini teşvik etmek, odaların kapasitesini artırmak için, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve bölgesel kalkınma bankaları da dahil olmak üzere çok taraflı örgütler ile ilişkiler geliştiriyor.