  • BIST 87.478
  • Altın 145,991
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 5 °C

Ayhan Zeytinoğlu, Paris’e gitti

»
Ayhan Zeytinoğlu, Paris’e gitti
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa’yı temsilen üyeliğine seçildiği Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey toplantısına katılmak üzere Paris’e gitti

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey toplantısına katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Federasyon Başkanı Peter Mihok’un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda oturumlar halinde uluslararası ticarete ilişkin konular ve federasyonun gündemindeki konular ele alınacak.

 

AVRUPA’YI TEMSİL EDİYOR

Geçtiğimiz aralık ayında, büyük bir başarıya imza atarak yeniden Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey üyeliğine üçüncü kez seçilen Ayhan Zeytinoğlu, 130 ülkeden bin 200’ün üzerinde oda üyesinin kullandığı oylarla Avrupa bölgesini temsilen 2017-2019 dönemi için göreve geldi.

 

FEDERASYONUN İŞLEVİ

Dünya Odalar Federasyonu (WCF), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1950 yılında üyelik ağındaki ticaret odalarını temsil etmek, odalar arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kuruldu. Apolitik bir sivil toplum kuruluşu olan federasyon 12 bin oda ve bu odalara bağlı iş dünyasının global ağını birleştiriyor. Odalar arası bağı kuvvetlendiren, odaların daha üretken olmasını sağlamayı amaçlayan federasyon özel sektörün gelişimini teşvik etmek, odaların kapasitesini artırmak için, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve bölgesel kalkınma bankaları da dahil olmak üzere çok taraflı örgütler ile ilişkiler geliştiriyor. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkemize gelen turist sayısı %10 azaldı28 Şubat 2017 Salı 12:52
  • Dolar, 3,60'ın üzerinde28 Şubat 2017 Salı 09:04
  • 10 yıl çalışana emeklilik fırsatı!28 Şubat 2017 Salı 08:16
  • Emeklilere promosyon ödemesi yapılacak mı?27 Şubat 2017 Pazartesi 17:15
  • COSME’den 2017 için 304 milyon Avro bütçe27 Şubat 2017 Pazartesi 14:16
  • Yerli İHA’nın başarısı referans oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 13:11
  • TÜMOSAN hisseleri çakıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:10
  • Bayraktar: Taş çekirdekli meyvelerden 5.6 milyar lira kazanıyoruz27 Şubat 2017 Pazartesi 13:09
  • Ekonomik güven endeksi arttı27 Şubat 2017 Pazartesi 13:08
  • Balıkçılar, 1 Eylül'den umutlu!27 Şubat 2017 Pazartesi 09:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim