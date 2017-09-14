Ayhan Zeytinoğlu’nu bir de benden dinleyin

M.Tanzer Ünal

Tatildeydim, döndüm baktım, Kocaeli, “Oda seçimleri havasına” girmiş.

Nereden mi anladım?

“Malum” kalemler, belirli noktalardan aldıkları destek ve talimatla, Oda seçimlerinde adaylığı yine söz konusu olacak kişilere saldırmaya başlamışlar.

Bunlardan biri de Ayhan Zeytinoğlu…

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı…

Ayhan Zeytinoğlu, benim Kocaeli’de “yakından tanıdığım” kişilerden biri.

30 yıldır ailecek tanışırız.

Huyunu suyunu, dünya görüşünü, yaşam değerlerini, olaylara bakış açısını iyi bilirim.

İyi bir eğitim aldı.

Kendisini iyi geliştirdi.

Sürekli okuyan, araştıran bir arkadaşımız.

Ülkemizi iyi bilir, dünyayı iyi tanır.

Vizyon sahibi.

İşlerinde, özel yaşantısında düzgün bir insan…

Konulara hâkimiyeti ve mükemmel İngilizcesiyle, “temsil gücü” son derece yüksek!

Bu nedenle salt “Sanayi Odası Başkanı” olarak Kocaeli’ni temsil etmiyor…

Üstlendiği diğer görevlerle Türkiye’yi de temsil ediyor.

Kısa adı İKV olan İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı…

Kısa adı WCF (World Chambers Federation) olan, dünyadaki 12 bin Oda tarafından kurulan, Dünya Odalar Federasyonu’nun; sadece 20 kişiden oluşan genel konsey üyesi.

Hem de üç dönemdir…

Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığı sürecinde “Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu Başkanlığı”nı yaptı.

Daha hangi birini sayayım…

Bütün bunları neden yazdım?

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Şimdi tutturmuşlar…

Yakında Sanayi Odası’nda seçim var ya…

Ayhan Zeytinoğlu’nu seçim öncesi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Talimat almışlar, yazıyorlar çiziyorlar…

Efendim, Ayhan Zeytinoğlu hakkında FETÖ’den soruşturma açılmış.

Ayhan Zeytinoğlu’nun çocukları ABD’de okumaya giderken bu ülkenin vatandaşlığına girmiş.

Bu nasıl vatanseverlikmiş?

Ayhan Zeytinoğlu, her iki haber sitesiyle ilgili dava açtı, yargı sürecini başlattı, devam ettiriyor.

Şu kadarını söyleyeyim…

Ayhan Zeytinoğlu, bu şehirde “FETÖ’cü olabilecek” en son kişidir.

Eğer Ayhan Zeytinoğlu FETÖ’cü ise, beni de yanına yazın.

Kendimden ne kadar eminsem, Ayhan Zeytinoğlu’ndan da o kadar eminim.

Diğer konuya gelince…

Çocukları Amerika’da daha iyi imkânlarda okusun diye “geçici bir süre” için böyle bir tercih yapılmış.

Böyle bir karar, Zeytinoğlu ailesinin vatanseverliğinden “milim” alıp götüremez.

Ayhan Zeytinoğlu da…

Eşi Rüya Hanım da…

Çocukları İsmail ve Ayberk de…

Gerçek Türk milliyetçisidir, Türkiye sevdalısıdır.

Bu konuda da, kendimden ne kadar eminsem, Zeytinoğlu ailesinden de o kadar eminim.

Ayhan Zeytinoğlu’nun, Kocaeli ve Türkiye için yapacağı daha çok şey var.

Destek olmayanlar, el vermeyenler; hiç olmazsa köstek olmasınlar.

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AKP’de Emel Ceylan Balcıoğlu’nu bir kez daha üzdüler

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Benim hatırladığım bu üçüncü “onur kırıcı vaka”!

BİRİNCİSİNDE…

“Kandıra Belediye Başkanlığı” ışığını yaktılar.

Ümit verdiler, çalıştırdılar…

Olmadı.

İKİNCİSİNDE…

“İl Kadın Kolları Başkanlığı” ışığını yaktılar.

Ümit verdiler, Ankara’ya götürülen üçlü arasına aldılar…

Olmadı.

ÜÇÜNCÜSÜNDE…

Daha yeni…

Aday olmamasına rağmen…

İstekli olmamasına rağmen…

İzmit İlçe Başkan adayları arasına alarak yine son görüşme için Ankara’ya götürdüler…

Yine olmadı.

Sanırım bu son olay, Emel Ceylan Balcıoğlu’nu çok üzmüştür.

Kim olsa üzülür…

Onur kırıcı bir yaklaşım!

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Hasan Ayaz, Nevzat Doğan’a karşı bir operasyon mu?

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Önceki gece belli oldu…

Hasan Ayaz, AKP İzmit İlçe Başkan adayı olarak açıklandı.

İsmini ilk duyduğumda, kendi kendime “Bu yapılan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a karşı bir operasyon” dedim.

Benim bildiğim, Nevzat Doğan’ın Hasan Ayaz’la arası hiç iyi değil.

Bekleyelim…

Görelim…

Neler olacak neler?