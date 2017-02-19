Ayhan Zeytinoğlu’nun dile getirdiği sorunlar

M.Tanzer Ünal

Maşallah Kocaeli Sanayi Odası, kentimizin en temel kurumlarından biri haline geldi.

Deneyimli ve donanımlı bir başkanı var, Ayhan Zeytinoğlu…

Yönetim kurulu, uyumlu bir çalışma sergiliyor.

Meclis ise her meslek grubunu kapsayan yapıda!

Oda, ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda, olabildiğince iyi hizmet vermeye çabalıyor.

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Meclis toplantılarına önemli konuklar geliyor.

Her ay olmasa bile iki ayda bir, bir bakanın odayı ziyaret ettiğini, konusuyla ilgili önemli mesajlar verdiklerini görüyoruz.

Oda yönetimi de bu arada üyeleriyle ilgili sorunları dile getirme fırsatı buluyor, genel sorunlara değiniyor.

Şöyle hafızamı yokladım, acaba son bir yılda odaya hangi bakanlar geldi?

Geliş sıralarını karıştırmış olabilirim, başta Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı sayalım.

Sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü…

Maliye Bakanı Naci Ağbal…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi…

Ve en son gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu…

Ne yaptı, yedi…

Eh, bir yılda 7 bakanın sanayi odasını ziyaret etmesi önemli bir olay!

Zeytinoğlu’nun son toplantıda söyledikleri

Ayhan Zeytinoğlu’nun 15 Şubat meclis toplantısında yaptığı konuşma metnini önüme aldım, satır satır okudum.

Basına yansımıştı, ama gözden kaçan neler vardı?

Bakan Müezzinoğlu’na hangi sorunları aktarmıştı?

Kentimizden ne gibi bilgiler vardı?

Kocaeli’nin önemi

*2500 sanayi kuruluşu var.

*Bunların 274’ü yabancı sermayeli.

*İlk 500’de 80, ilk 1000’de 132 işletme var.

*Dış ticaret hacmimiz 59 milyar dolar.

*35 liman-iskele var, Kocaeli Avrupa’nın 10’uncu limanı.

*İstanbul’dan sonra en çok vergi toplanan ikinci il. 72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Toplam vergilerin yüzde 12.7’sini.

*Devlete en fazla kazanç sağlayan il. Kişi başı 31.700 TL. vergi ödüyoruz. Vergi ödemede Türkiye ortalaması, 5.767 Lira.

*Oda üyesi 582 firmanın merkezi İstanbul’da. Bu firmaların kârı ilimiz merkezli firmaların kârının iki misli. Bu durumdan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük vergi zararı var.

İşte burada duralım

Bu son bilgi var ya, bu bilgi çok önemli.

Yılladır Kocaeli’nin tedavi edilemeyen yarası…

582 firma kentimizde üretim yapıyor, ancak yönetim merkezleri İstanbul’da bulunduğundan vergilerini götürüp İstanbul’a yatırıyor.

Bu nedenle ödenen vergilerden kesilen paylardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi yararlanıyor.

Anlayacağınız, 582 firmanın külfeti bize nimeti İstanbul’a!

Oysa yeni bir değişiklik yapılmadıysa, bu firmaların vergilerini Kocaeli’ne ödemelerine yasal bir engel yok.

Şirketler, ürettiği yerde de yönetildiği yerde de vergilerini ödeyebiliyorlar.

O halde bize düşen görev, şirketleri vergilerini Kocaeli vergi dairelerine ödemeleri konusunda ikna etmek.

Rica etmek, belki de tatlı bir şekilde zorlamak…

Yerel yönetimler, bu firmaların işlerini yaparken “vergilerini Kocaeli’de ödeyip ödemediklerine” bakabilir.

Veya kenti yönetenlerden kurulacak bir heyet, bu firmaları bu amaçla ziyaret edebilir.

İnanın Ayhan Zeytinoğlu’nun değindiği bu konu çok önemli.

582 firma da vergilerini şehrimize yatırsın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ikiye katlar.

2 milyar liradan 4 milyara çıkar.

İşi gücü bırakıp bu konuyu kendimize görev edinmeliyiz.

İş var, işe yarayan işi beğenen eleman yok

Kocaeli Sanayi Odası bir araştırma yapmış…

Üyelerinin yüzde 79’u “vasıflı eleman”, yüzde 52’si de “vasıfsız eleman” bulmakta zorluk çektiklerini söylemiş.

Çok ilginç değil mi?

Bu neyi gösteriyor, bu şunu gösteriyor, işsizlerin yarısı iş beğenmiyor, yine işsizlerin çoğunluğu vasıfsız.

Bence işsizlik sorunumuzda sıkıntı burada!

Ayhan Zeytinoğlu, Bakan Müezzinoğlu’na hitaben yaptığı konuşmada bir de örnek vermiş…

“Kasım ayında bir firmamız 100 kişiyi istihdam etmek için İŞKUR’a başvurdu. İŞKUR, 6 bin işsize çağrı çıkarmasına rağmen sadece 42 kişiden dönüş oldu. Bu durumun işsizlik oranlarıyla örtüşmediğini görüyoruz. Burada sosyal bir sorun var.”

Doğru, sosyal sorun şu.

Toplumun değer yargıları aşındı, insanlar çevrelerinde siyasi yollarla işe girmiş çalışmadan maaş alanları ve rant yoluyla kolay para kazananları görüyorlar, kolay iş arıyorlar.

Çalışarak yaşamayı “aptallık” kabul ediyorlar.

Çoğunun da mesleği yok, “ne iş yaparsın, ne iş olsa yaparım abi” sınıfından insanlar…

Bütün bunları söylerken, “Ülkemizde işsizlik sorunu yok, iş beğenmeme sorunu var” demek istemiyorum.

Sorun çok boyutlu, bunu da zaman zaman bütün çarpıcı yönleriyle dile getiriyorum.

Biz gençlerimizi meslek sahibi yapacağımıza ve üretime yönlendireceğimize, “dindar ve kindar gençlik yetiştirme” uğraşısındayız.

Biz ülkemizin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştireceğimize, hiç ihtiyacımız olmayan branşlarda eğitim vermeye çalışıyoruz.

Tabii en önemlisi, toplum bilinçli bir şekilde, üretim toplumundan tüketim toplumuna dönüştürüldü.

Kaynaklarımızı üretime değil, tüketime harcıyoruz.

Suriyeli sorunu

Ayhan Zeytinoğlu, kısaca “Suriyeli sorunu”na da değinmiş.

“2016 yılında 3 milyon Suriyeli’nin sadece 13 bin 298’ine çalışma izni verilmiş. Güvenlik nedeniyle çalışma izninin verilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz…”

Gördüğünüz gibi, kayıt içi veya kayıt dışı bir de “Suriyeli işsizler” sorunumuz var.

Bizim derdimiz bize yetmezmiş gibi, başımıza bir de “Suriyeli derdi” aldık.

Şimdi bunlara çalışma izni versen bir türlü vermesen bir türlü.

Ayhan Bey’in söylediği gibi vermen lazım, ama git bak çoğu işyeri kaçak çalışan Suriyeli ile dolu.

Bunu hükümet bilmiyor mu, bilmez olur mu, biliyor…

Kaçak Türk alıştırırsan ceza var, kaçak Suriyeli çalıştırırsan ceza yok!

Diğer taraftan bunların yarattıkları huzursuzluk cabası.

Kocaeli’deki işyerlerinde kaç Suriyeli çalışıyor, kaçının çalışma izni var, ne kadarı kaçak, bilen var mı?

Caddeler Suriyeli dilenci dolu, halk her gün bunları içi burkularak izlemek ve bunlarla uğraşmak zorunda mı?

İşe iade davaları

Ayhan Zeytinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun gözünün içine baka baka tüm işverenlerin en önemli ortak sorununu dile getirmiş.

“İş davaları, özellikle işe iade davaları yüzde 99.9 oranında işveren aleyhine sonuçlanıyor. İş sözleşmesi feshinin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenlerimiz ciddi bir tazminat ödemekle sorumlu tutuluyor. Tüm haklarını vererek çıkardığımız kişinin işe iadesini anlamakta zorluk çekiyoruz. İşverenlerimizi de koruyacak hükümler konularak, mevcut yasal düzenlemelerin revize edilmesini talep ediyoruz.”

Ayhan Bey, işverenlerin çok önemli bir sorununu dile getirmiş.

İşveren; dürüst çalışan, hakkını vererek çalışan, ihtiyacı olan elemanı neden çıkarsın ki?

Ama gidin bakın, çoğu işveren bu “işe iade” uygulamasından son derece mağdur.

Geçenlerde İzmit’teki bir işveren, çıkarmak zorunda kaldığı işçilerine, salt bu maddeden dolayı 13-14 milyon lira tazminat ödemek zorunda kaldı.

Ve o işveren, bir daha Türkiye’de yatırım yapmaya tövbe etti.

İyi mi oldu sizce?

Ve zorunlu istihdam mecburiyeti

Tamam bitiriyorum…

Şu “zorunlu istihdam” sorununu da yazayım, tamam!

Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında işverenin bu sorununa da değinmiş.

Yüzde 3 oranında özürlü, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli, ilkyardımcı, çevre görevlisi, sözleşmeli avukat, muhasebeci…

Bu istihdam zorunluluğunun büyük şirketlerde sorun olmadığını, ancak 50 kişiden az personel çalıştıran şirketlerde büyük sıkıntı yarattığını belirtmiş.

Son derece yerinde!

İşveren, normal personelinin maaş, vergi ve primini ödemekte zorlanıyor, sırtında bir de “zorunlu istihdam” yükü var.

Bu zor şartlarda nasıl altından kalksın?

Bu sorunlar takip edilmeli

Sevgili okurlarım, Ayhan Zeytinoğlu’nun dile getirdiği sorunların hepsi bu kadar değil.

Önemli bulduklarımı yazdım.

Tabii, sorunları dile getirmek kadar, bu sorunların ilgili bakanlık tarafından giderilip giderilmediği de önemli.

Sanırım, Ayhan Bey dile getirdiği sorunların takipçisi olacaktır.