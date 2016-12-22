Ayhan Zeytinoğlu’nun içimizi ısıtan başarısı

M.Tanzer Ünal

Ülkemizin böylesine sıkıntılı günlerinde…

Terörün iyice azdığı, her gün şehit haberlerinin geldiği bir dönemde…

Terör yetmezmiş gibi bir de sınır ötesi operasyonlardan acı haberler aldığımız şu zamanda…

Piyasalar kan ağlarken…

İç ve dış düşmanlar tarafından kuşatılmışken…

Yurt dışında uluslararası örgütler tarafından sürekli tepelenirken…

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun uluslararası bir başarısı, içimizi ısıttı.

Gurur duyduk…

***

Nedir bu başarı?

Taşradaki bir sanayi odası başkanının yurt dışındaki başarısı ne olabilir?

Anlatayım…

Kısa adı ICC olan “Milletlerarası Ticaret Odası” adlı önemli bir kurum var.

1950 yılında bu odaya bağlı Dünya Odalar Federasyonu (WCF) kurulmuş.

Amaç, odalar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, işbirliğini artırmak.

Federasyonu, 20 kişiden oluşan “genel konsey” yönetiyor.

Bu 20 kişi, 130 ülkeden 1200 delege tarafından belirleniyor.

Son seçimde, 48 ülke, 20 kişilik konseye aday göstermiş.

Adayının seçilmesi için de kulis yapmış, çalışmış.

Sonuç...

Ülkemizin adayı Ayhan Zeytinoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi’ne girmeyi başardı.

Yani Zeytinoğlu, dünyadaki 20 kişiden biri…

Ayhan Bey, bu başarıyı ilk defa göstermiyor.

Bu, üçüncü seçilişi!

Altı yıldır “konsey”de, önümüzdeki üç yılda da ülkemizi temsile devam edecek.

Anlayacağınız…

Ayhan Zeytinoğlu’nun ülkemiz adına başarısı tesadüf değil, sürekli.

Önemli olan da bu!

***

İşte bu başarı…

Ülkemizin böylesine sıkıntılı günlerinde…

Az da olsa yüreklerimize su serpti.

En karizmatik sakal kimde?

Sakal ve bıyık…

AKP’li bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında son zamanlarda moda oldu.

Kimisi hem sakal hem bıyık bıraktı, kimisi sadece bıyık.

Durum ne?

*Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sakalsız ve bıyıksızdı, dört beş ay kadar önce bıyık bıraktı.

*Milletvekillerimizden sadece Sami Çakır sakallı.

*13 belediye başkanından 5’i sakallı, 7’si sakalsız. Sakallı olanlar; İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut…

Peki, en karizmatik sakal kimde?

Sakaldan anlayanlara sordum, Başkan Hüseyin Ayaz’ın sakalı dediler.

Bir de siz bakın bakalım, siz kimin sakalını daha karizmatik buluyorsunuz?

Dün ve bugün istihbaratçı kadrosu kriterleri…

Adı, Sun Tzu…

Çinli komutan, filozof ve askeri bilge…

M.Ö. 500.yılda yaşamış.

“Savaş Sanatı” adlı kitabıyla ünlü.

Söyledikleri, dünyanın en askeri strateji kuramları olarak kabul görür.

Kitapta “İplerin kutsal kullanımı” kavramı, şöyle anlatılır:

“İstihbarat ruh çağırmakla gelmez. Beş tür casus kullanılır. A)Yöresel casuslar B)İç casuslar C)Devşirme casuslar D)Hükümlü casuslar E)Hayatta kalan casuslar… Bu 5 tür casusun hepsi bir arada kullanıldığında gizli istihbarat sistemini kimse ele geçiremez. Buna, “İplerin Kutsal Kullanımı” denir. Bu güç her hükümdarın en kıymetli kaynağıdır.”

Ne kadar ilginç değil mi?

M.Ö 500. yılda kullanılan istihbaratçıların özelliklerine bir bakar mısınız?

Bu özellikleri okuyunca, bir de bugünün istihbaratçılarını düşündüm.

Acaba bugün istihbarat kadrosunda ne gibi kriterler arıyorlar?

Bu kadar olay yaşadığımıza göre, istihbaratçılarımızın özellikleri ne?

Bu sözleri tekrar tekrar okuyun

Çinli bilge Sun Tzu’nun, doğru ve bir o kadar da düşündürücü 10 sözü var.

Anlamları bugün de geçerli.

Okuyun, hatta birkaç kez okuyun!

1. Başkasını ve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin.

2. Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.

3. Kurnazlık ve gizlilik denilen kutsal sanat! Senin sayende görünmez olmayı; senin sayende duyulmaz olmayı öğrenip, düşmanın kaderini elimizde tutuyoruz.

4. Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir, ancak kimsenin göremediği, zafer yolunu açan stratejilerimdir.

5. Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz.

6. Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın.

7. İnsan doğası gereği zora düşmedikçe, yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz.

8. Planlarını gece gibi karanlık ve geçilmez yap ve hareket ettiğinde bir yıldırım gibi in!

9. Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler, kazanma ustası olanlar korkmazlar, akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.

10. Başarılı bir hareket başına vurulduğunda kuyruğu ile, kuyruğuna vurulduğunda başı ile, orta kısmına vurulduğunda hem başı, hem kuyruğu ile hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır.