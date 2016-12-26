İlimizin en önemli spor insanlarından biri olan Aykut Çelik’e önemli görev geldi.

Çelik, Yüzme Federasyonu tarafından teknik kurul başkanlığına getirildi. Bu da futbol milli takımlarındaki Fatih Terim’in görevine eşit bir görev anlamına geliyor.