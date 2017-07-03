Aykut Çift “D.Bekir” dedi

Gölcükspor ve Derincespor’un başarılı golcüleri arasında yer alan ve Kocaeli’de kaldığı dönemde herkes tarafından sevilen futbolcu Aykut Çift geçen sezon Adliyespor’da da etkin bir sezonu geride bıraktı

Genç forvet önümüzdeki sezon için 3. Lig’in iddialı takımlarından Diyarbekirspor ile anlaştı. Diyarbakır şehrinin futbol kulübüne imza attığı için mutlu olduğunu belirten Aykut, Kırmızı Yeşilli ekibin hak ettiği şampiyonluğu bu yıl elde etmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.