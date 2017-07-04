Ayna ayna söyle en güzel kim?

Ayşe SARIZEYBEK / Nlp Uzmani & Pozitif Yasam Danış

Merhaba sevgili okurlar.

Kısa bayram arasından sonra, yeniden birlikteyiz. Malum, yaz ayları düğünlerin çokça olduğu bir dönem. Bu hafta sizlerle ilişkiler ve evlilik konusunda sohbet etmek istiyorum. Kadın ya da erkek, istisnasız her insan ilişkilerinde mutluluk arar. Bu niyetle arkadaşlıklar başlar. Hepimizin niyeti aynı iken, neden sonrasında kalp kırıkları yaşarız hiç düşündünüz mü?

Sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum diye dileklerde bulunuruz, bir araya gelince neden dileklerimiz gerçek olmaz? Büyüyü bozan ne?

Farklı ortamlarda yetişmiş ya da farklı kişilikteki iki kişi birlikte olmaya başlayınca, bir anda olay birbirine karşı egemenlik savaşına dönüşüyor olmasından olabilir mi? İlk tanıdığınız andaki, düşünceli ve kibar erkekle, anlayışlı ve şefkatli kız sonrasında, odun adamla kıskanç bir kadın haline nasıl dönüşüyorlar?

Sevgi, emek isteyen bir duygu. İlişkilerin başlangıcında herkes birbirine en iyi hallerini göstererek, karşı tarafa kendini beğendirme zafiyetinden kurtulsa, emin olun işler daha sağlıklı yürüyecek. Ya beni beğenmezse, ya benden hoşlanmazsa kaygılarıyla yaratılmış maskeler düştüğünde, gerçek kimliğimiz zaten ortaya çıkmıyor mu? Sahteliği ne kadar saklayabiliriz?

Sağlıklı ilişkinin formülü aslında gayet basit. Birisiyle tanıştınız, çıkmaya başladınız. Lütfen olduğunuz gibi olun. Kıskançsanız gizlemeyin. Bırakın baştan sizin kıskanç olduğunuzu bilsin. Bu halinizi kabul ediyorsa devam etsin. Romantik bir erkek değilseniz, karşınızdaki kızı etkilemek için romantikmiş gibi davranmayın. Ya kaçarsa diye korkmayın. Şimdi kaçmazsa zaten sonra yine kaçacak. Lütfen karşınızdaki kişiyi değiştirmeye, hele hele bir kalıba sokmaya asla çalışmayın. Kimse kalıba girmez, kimse şekil değiştirmez. Değiştiriyormuş gibi davranır. Sonra yine aslına döner.

Rol yapmak insanı yorar. Belli bir süre sonra sıkılır ve bundan vazgeçer. Bunu karşı taraf için yaptığı bir fedakarlık olarak hissettiğinden, ilişkiden beklentisi yüksek olur. Zaman içerisinde, en küçük bir hareket onun sinirini bozmaya başlar. Her şey güllük gülistanlık zannederken, birden ortaya çıkan tartışmaların kaynağı bu histir.

Bozulduğunuz bir durum varsa, lütfen bunu gizlemeyin. Açıklık, dürüstlük ve samimiyetle kurulan iletişim, en sağlıklı iletişimdir. Bu tohumla başlayan ilişkiler sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Rol yapmadan, mış gibi davranmadan, cesaretle, kaybederim korkusundan özgürleşmedikçe sağlıklı ilişkiler kurmamız mümkün değildir.

Hepimize sağlıklı, sevgi dolu ilişkiler kurmayı diliyorum.

Sevgiyle kalın.