  • BIST 77.405
  • Altın 127,398
  • Dolar 3,5122
  • Euro 3,6713
  • Kocaeli : -1 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : -1 °C

Ayrıcalıklı konum kaçırılmayacak fırsat!

»
Ayrıcalıklı konum kaçırılmayacak fırsat!
Akasya Modern ile sizlere doğayla iç içe bir yaşamın kapılarını aralıyor

Kocaeli’nin yükselen trendi Başiskele Yuvacık’ta doğa ile iç içe panoramik deniz ve şehir manzarası ile tamamı dört katlı bloklardan oluşan Akasya Modern’de eşsiz manzarası ile 4+1 Çatı Dubleksler, özel Bahçeli 4+1 Bahçe dubleksler, 2+1 ara kat daireler avantajlı fiyatlar ve cazip ödeme koşulları ile karşınızda. Geniş sosyal imkanları, temiz havası ve panoramik manzarası ile konforlu bir yaşam sunan Akasya Modern’de yerinizi ayırtın.

AYRICALIKLI KONUM

Akasya Modern evleri ayrıcalıklı konumu ve tamamı 1.kaliteden oluşan ürünleri ile konforlu bir yaşamı sizlere sunuyor. Şehir merkezine yalnızca 10 dakika uzaklıkta, ulaşım olanaklarının yanı başında, sosyal donatıları, çocuk oyun alanı, açık yüzme havuzu, açık otoparkı ve 7/24 güvenlik ile keyifle oturabileceğiniz bir proje olmasının yanı sıra aynı zamanda bölgede karlı bir yatırım aracıdır.

ÖDEMEYE 2017’DE BAŞLAYIN!

Kısa bir sürede satışa çıkan konutların yüzde 70’i satıldı. Akasya Modern ’den daire alan konut alıcıları yalnızca %10 peşinat vererek ödemelere 2017’de yani ev tesliminde başlıyor. Üstelik taksitlerini 120 ay boyunca 0.90 redi oranları ile ödeyebiliyor.

yisa_akasya_modern_brosur3_baski-(1)-001-001.jpg

AYRINTILI BİLGİ İÇİN;

0531 101 20 02 / (0262) 342 45 45

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell, 4.5G’de Türkiye'nin lideri22 Aralık 2016 Perşembe 13:40
  • Yılmazlar Otomotiv’den yeni başarı22 Aralık 2016 Perşembe 12:44
  • Polisan Boya'nın adı değişti!22 Aralık 2016 Perşembe 08:54
  • Outlet Center yılbaşına hazır21 Aralık 2016 Çarşamba 12:13
  • Görme engelliler Burger King’de21 Aralık 2016 Çarşamba 11:48
  • Cihan Hastanesi’nden diyabet üzerine sunum21 Aralık 2016 Çarşamba 09:51
  • Çarkıfelek ArastaPark için dönüyor!20 Aralık 2016 Salı 15:06
  • Hediyeli indirimler Kocaeli Newjoy’da20 Aralık 2016 Salı 11:46
  • Usta Börek, Gölcük’te açıldı20 Aralık 2016 Salı 11:45
  • Montessori Anaokulu’nda Yerli Malı Haftası kutlandı20 Aralık 2016 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim