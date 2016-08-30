Ayrıcalıklı konum kaçırılmayacak fırsat!

Akasya Modern ile sizlere doğayla iç içe bir yaşamın kapılarını aralıyor

Kocaeli’nin yükselen trendi Başiskele Yuvacık’ta doğa ile iç içe panoramik deniz ve şehir manzarası ile tamamı dört katlı bloklardan oluşan Akasya Modern’de eşsiz manzarası ile 4+1 Çatı Dubleksler, özel Bahçeli 4+1 Bahçe dubleksler, 2+1 ara kat daireler avantajlı fiyatlar ve cazip ödeme koşulları ile karşınızda. Geniş sosyal imkanları, temiz havası ve panoramik manzarası ile konforlu bir yaşam sunan Akasya Modern’de yerinizi ayırtın.

AYRICALIKLI KONUM

Akasya Modern evleri ayrıcalıklı konumu ve tamamı 1.kaliteden oluşan ürünleri ile konforlu bir yaşamı sizlere sunuyor. Şehir merkezine yalnızca 10 dakika uzaklıkta, ulaşım olanaklarının yanı başında, sosyal donatıları, çocuk oyun alanı, açık yüzme havuzu, açık otoparkı ve 7/24 güvenlik ile keyifle oturabileceğiniz bir proje olmasının yanı sıra aynı zamanda bölgede karlı bir yatırım aracıdır.

ÖDEMEYE 2017’DE BAŞLAYIN!

Kısa bir sürede satışa çıkan konutların yüzde 70’i satıldı. Akasya Modern ’den daire alan konut alıcıları yalnızca %10 peşinat vererek ödemelere 2017’de yani ev tesliminde başlıyor. Üstelik taksitlerini 120 ay boyunca 0.90 redi oranları ile ödeyebiliyor.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN;

0531 101 20 02 / (0262) 342 45 45