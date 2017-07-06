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Ayşe “Dudu” Asya şampiyonu

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Ayşe “Dudu” Asya şampiyonu
Başarılı milli sporcumuz Asya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak yüz akımız oldu.

13 KİŞİYLE KATILDIK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlanan Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 13 kişiyle katıldığı 3. Asya Tekvando Şampiyonası’nda 10 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı Para-Tekvandocusu Ayşe Dudu Karatay, K42 +58 kiloda mücadele etti.

 

2020’YE HAZIRLIK

Zorlu geçen turnuvada Altın madalya kazanan milli sporcu ülkemizin başarısında büyük söz sahibi oldu. Para-Tekvando branşının 2020 yılından itibaren Paralimpik Oyunlara dahil edilmesinin ardından Dünya Tekvando Federasyonu, bu branşın gelişmesi için çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi.

 

TAKIMLARDA DA BAŞARI GELDİ

Güney Kore’nin Chuncheon kentinde düzenlenen 3. Asya Tekvando Şampiyonası’nda 4 kıtadan ülkeler katılarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda avantaj elde etmeye çalıştı. Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 13 kişiyle katıldığı şampiyonada 2’si altın, 3’ü gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak önemli bir başarı kazandı. Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, şampiyonayı bayanlarda takım halinde zirvede tamamladı. Ay-yıldızlı milliler, erkeklerde ve genel sıralamada ise 3. sırayı elde etti.

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