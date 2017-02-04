Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Terzi’nin cenazesi bugün Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
- BIST 88.390
- Altın 144,996
- Dolar 3,6928
- Euro 3,9848
- Kocaeli : 17 °C
- İstanbul : 12 °C
- Sakarya : 17 °C
- O vali, o rektör, o kaymakam…
- Osmangazi Köprüsünde kaza: 1 ölü en az 3 yaralı
- Olağan dışı operasyonla hastayı hayata döndürdüler
- Gölcük’te vizyon projeler yükseliyor
- Sannora Foto, Karamürsel’de açıldı
- Polisi görünce kaçan şahsın üzerinden çıktı!
- 2. Lig takımı bin 700 TL bulamazsa küme düşecek
- Küçükkaya: Tramvayın İzmit'e sancıları fazla oldu
- Yağış bekleniyor
- 4 futbolcu sınırda
- Avcı ve Yusuf yok
- Sinan ve Ozi 11 rotasyonuna
- Bu kez fişi içeride çekmeliyiz!
- Huriye Taş vefat etti
- Osman Kaplan vefat etti
Ayşe Terzi vefat etti
Karamüsel Ereğli Mahallesi Lüfer Sokak adresinde bulunan Reyhan Yapı Kooperatifi Akkayalar Sitesinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından Hayati Terzi’nin eşi Ayşe Terzi (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Huriye Taş vefat ettiKörfez Cuma Köyü Ürkütlü Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Taş’ın eşi Huriye Taş (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
Osman Kaplan vefat ettiİzmit Ayazma Mahallesi Sancak Sokak 5. Ada B.Blok adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Osman Kaplan (70) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
Metin Özbek vefat ettiİzmit Yenimahalle Ayaz Sokak adresinde ikamet eden Yarımca Gübre Fabrikasından emekli Metin Özbek (74) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Nezaket Arca vefat ettiİzmit Turgut Mahallesi Sait Koç Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Nadir Arca’nın eşi Nezaket Arca (95) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
Salih Demirli vefat ettiİzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 7. Sokak adresinde ikamet eden Tekelden emekli Salih Demirli (76) kanser nedeniyle vefat etti.
SİNEMALAR
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 3 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı ve 1 yerli olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim