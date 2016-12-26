Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Yavuzarslan’ın cenazesi Sakarya Kocaali Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaali köy mezarlığında toprağa verildi.
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Ayşe Yavuzarslan vefat etti
Körfez Kuzey Mahallesi Şimşek Sokak adresinde ikamet eden inşaat işçisi Mehmet Ali Yavuzarslan’ın eşi Ayşe Yavuzarslan (54) rahim kanseri sebebiyle vefat etti.
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