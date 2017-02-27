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Ayşe Yıldız'a özel kutlama

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Ayşe Yıldız'a özel kutlama
Körfez General Bey İlköğretim Okulu'nda vazife yapan Ayşe Yıldız'a ablası ve dostları sürpriz bir doğum günü hazırladı

Körfez General Bey İlköğretim Okulu'nda vazife yapan, çevresi tarafından da oldukça çok sevilen Ayşe Yıldız'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Ablası Kadriye Çimen ve dostları tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü partisi için özel pasta yaptırıldı. Kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları söndüren Ayşe Yıldız'a, yanında bulunanlar alkışlarla ' iyi ki doğdun' diye tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Ayşe Yıldız, böyle güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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