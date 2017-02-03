Ayyıldız açık hedef gösterdi

AK Parti’nin en aykırı isimlerinden biri oldu çıktı Gökhan Ayyıldız.

Hemen her gün sosyal medya üzerinden ilginç açıklamalarda bulunuyor. Yaptığı paylaşımlarının büyük bir bölümü Türkiye’deki muhalefeti eleştirmek üzerine.

Fakat bazen nalına vurduğu gibi mıhına da vurmaya özen gösteriyor. Fakat bu kez yaptığı paylaşım açık açık partinin geçmişte önemli isimleri olarak kabul edilen isimlere yönelik olmuş.

Hedefinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakanlar Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Ali Babacan, Suat Kılıç ve Hüseyin Çelik de var…

Noktasına virgülüne dokunmadan Ayyıldız’ın o ilginç mesajını sizlere paylaşıyoruz:

“DAĞILMAYACAĞIZ…

AK Parti içerisinde geçmişte makam sahibi olup da şimdilerde makamları elinden giden fosiller partimize saldırıyor.

Artık ben demiştim demek istemiyorum, ama bazıları o zaman uyardığımda beni HAİN ilan etmişlerdi.

Hüseyin Çelik-Bülent Arınç-Abdullah Gül-Sadullah Ergin, hep söyledim.

Bakın tekrar uyarıyorum, ALİ BABACAN, bu şahısa dikkat edin.

AK PARTİ bu şahısı mutlaka partiden uzaklaştırmalıdır.

Partimizde çözülmeler olduğunu düşünenlere de gülüp geçiyorum…

Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Bülent Arınç, Ali Babacan, Suat Kılıç, Abdullah Gül. Bunların AK Parti Genel Merkez binasının 100 metre dahi yakınına yaklaşması yasaklanmalıdır.

AK Parti şahısların değil milletin partisidir, milletin…”