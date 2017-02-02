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Azerbaycan Dernekleri’nden Başkan Doğan’a ziyaret

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Azerbaycan Dernekleri’nden Başkan Doğan’a ziyaret
Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Doğan’a bazı taleplerini ileten Bilal Dündar, katkılarından dolayı da teşekkür etti

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar ve yönetim kurulu üyeleri, federasyona katkılarından dolayı Doğan’a teşekkür etti.

 

BAKÜ’DE PİŞMANİYE FESTİVALİ

Başkan Doğan’dan bazı talepleri olan Bilal Dündar, “2016 yılında Bakü’de gerçekleştirilecek Pişmaniye Festivali, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle iptal olmuştu. Bunun 2017 yılında gerçekleştirilmesini istiyoruz” dedi. Doğan, Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler için de bisiklet rica etti.

 

ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KUTLADI

Nevzat Doğan ise “2017 yılında Bakü Nesimi Belediyesi’ne söz verdiğimiz parkın açılışı için gerekli projelerimiz tamamlandı. Aynı şekilde etkinlikleri de yapacağız. Bisiklet dağıtımı için de sizden öğrenci listesi istiyoruz. Federasyonumuzun çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı Bilal Abimizi canı gönülden kutluyor ve tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. 

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