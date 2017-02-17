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Azerbaycan’da soykırımın sessiz tanıkları

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Bilal Dündar

Sevgili okuyucularımız her fırsatta tarihin her döneminde yalan, dolan, iftira ile bir kaşık suda fırtına koparan Ermeniler ve onlara destek veren devletlerin yüzlerindeki maskeyi indirmek için birkaç fotoğrafı bilgilerinize sunmak istiyorum.

Bu fotoğraflar Sekapark’da bulunan Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimizdeki “Katliam Müzesinde” bulunan onlarca örneklerden bazılarıdır.

1915’de sırf Kars, Erzurum ve Ağrı’da 110.000 insanımızı katleden Ermeniler ve destekçileridir.

Türk diplomatlarından 44 insanımızı çeşitli Avrupa ülkelerinde katleden ASALA Terör Örgütüdür.

1990’larda Sovyetler Birliğinden ayrılıp bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’da Ruslar ile birlikte bir milyon insanı kaçkıncı duruma düşüren Ermeniler tarihte eşi benzeri görülmemiş katliam yaparak Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal ettiler.

Sırf Hocalı Kasabasında 1990’da 25 Şubat’ı 26’sına bağlayan gecede 613 insanı hunharca katlettiler. Bu vahşette yüzlerce insan kayıp olup, bin küsür insanda esir alınmıştır.

Hak, hukuk ve adaleti dillerinden düşürmeyen batı devletleri ne yazık ki bu trajedilerde kör, sağır kalarak çifte standart içinde kaldılar. İnsanlığın utanması ve ders alması gereken bu olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum.

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Bu fotoğraf 1915'de Doğu Anadolu 'da katliamcı Ermenilerden toplanan silahların bir bölümüdür.

 

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Bu fotoğraf 1915'de Doğu Anadolu 'da Ermenilerin katlettikleri bir toplu mezar görüntüsü.

 

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Hunharca katledilen küçük bir kız çocuğu

 

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Sözün bittiği bir vahşetin acı görüntüleri

 

 

 

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