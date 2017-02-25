Azeriler, Hocalı Katliamı’nı andı

TADEF, Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlının anılmasının ardından Hocalı Soykırımı Şiir Yarışması’nın Ödül Töreni’nde dereceye girenlere hediye ve plaket verdi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun (TADEF) düzenlediği anma programında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karadağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından insanlığa sığmayan bir katliam sonucu 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı, geçtiğimiz gün Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi’nde anıldı. Anma programının ardından Hocalı Soykırımı Şiir Yarışması’nın dereceye girenlere ödül ve plaket verildi.

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Anma etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriye Özak, Diaspora’dan Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Nesimi Vali Yardımcısı Gülara Verdiyeva, Türkiye Masası Başkanı Kenan Mammadov, Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahim kızı, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Türkiye Azerbaycan Derneği Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Türk Halkları Konseyi Başkanı Mahmut Oral, Azerbaycan Temsilcisi Hülya Ağasoy, Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Alptekin Cevherli ve çok sayıda dernek üyesi katılım gösterdi.

“TARİHİMİZİ BİLMİYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Azerbaycan Derneği Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, “Hepimizin geçmişi iyi tanıma ve geleceğe sağlam adımlar atma görevi vardır. Biz tarihimizi çok iyi bilen bir millet değiliz o yüzden tarihi çok iyi öğrenmemiz lazım. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türk dünyasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir terör örgütü gidiyor iki terör örgütü geliyor. Azerbaycan ile her alanda ilişkilerimiz çok kuvvetli. Dikkat edin Azarbaycan’ın da üzerinden o kara bulutlar eksik olmuyor. 1964’e kadar ne Ermeni katliamı diye bir şey yoktu. Çünkü o dönemi çok iyi yaşadık. 1964’ten sonra düğmeye bastılar ve Türkler soykırım yaptı dediler. Bir şey yapacaklar ve onun bahanesini uydurdular” dedi.

“TÜRK OLMANIN CEZASINI ÖDÜYOR”

Konuşmasına devam eden Dündar, “44 Türk diplomatını sözde medeni denilen yerlerde katlettiler. ASALA terör örgütü bitirildi onun yerine PKK çıktı. PKK’da bitse başka bir örgüt çıkacak. Türk milleti vatanı için kanını ve canını esirgemeyecektir. Azerbaycan’da 1999’dan itibaren Türk olmanın cezasını ödüyor. Temenni ediyoruz inşallah bu topraklar kısa zamanda geri alınacak. Bir kaşık suda fırtına koparan Ermeni destekçilerine karşı bizim donanımlı, belge ve bilgiye dayanan kanıtlarla ortaya çıkmamız lazım. Daha fazla güçlenmemiz lazım. Dikensiz gül bahşesinde değiliz onun için unutmamak ve unutturmamak adına mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU BİR SOYKIRIMDIR”

Türkiye Azerbaycan Derneği Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar’ın ardından söz alan Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Alptekin Cevherli, “25 yıl önce yaşanmış olan bir vahşet var. Resmi rakamlarda 613 kişiye uygulanmış bu vahşeti hiçbir dünyada hiçbir canlı yapamaz. Bunun soykırım olarak tanınması gerektiğini düşünüyorum böylece katliam yapanların yüzüne vurulmuş olur. Bizim de amacımız kent genelinde bir bilinç uyandırmak” diye konuştu.

“DEĞERLENDİRMEKTE ZORLANDIK”

Türkiye ve Dünyanın çeşitli yerlerinden şiirler geldiğini söyleyen Cevherli, “Türkiye Azerbaycan Derneği Federasyonu ve Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği olarak düzenlediğimiz Hocalı Soykırımı Şiir Yarışması’nda gelen şiirleri değerlendirmek çok zor oldu. Toplamda 5 Jüri üyemizle birlikte bu konuda çok titiz bir çalışma düzenledik. İnşallah böyle acılar bir daha yaşanmaz. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi inşallah Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı ve anma şiirleri yazdırmak zorunda bırakmaz” diye konuşan Cevherli, yarışmada birinci olan Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı Osman Nuri Koçak’ı tebrik etti. Selin BECER