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B12 vitamini ve ginkgo biloba ile dinç kalın

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B12 vitamini ve ginkgo biloba ile dinç kalın
Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, “B12 vitamini ve son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren ginkgo biloba bitkisi tam bir zihin dostudur” dedi

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, “B12 vitamininin ve mabed ağacı olarak ta bilinen ginkgo biloba bitkisinin zihin yorgunluğunu aldığını söyledi. Günlük hayatın getirdiği stres, yorgunluk, trafik, sınav, evlilik gibi bir çok koşturmacanın insanı bedenen yorduğu gibi zihinsel olarak ta yorduğunu aktaran Yıldırım, “Hatta zihinsel yorgunluk önemsenmeyen,ancak fizyolojik açıdan insanı en çok hasara uğratan yorgunluk çeşididir. Zihinsel yorgunluk uykusuzluk,konsantrasyon bozuklukları,gerginlik,tahammülsüzlük şeklinde dışa vurum sergiler. Bu ve buna benzer etkiler kişinin sosyal hayatında olumsuz değişimler yaşatır. Eğer sizde aynı durumda olduğunuzu ve stres altında olduğunuzu hissediyorsanız,zihinsel yorgunluğun içindesiniz demektir” dedi. “Zihinsel yorgunlukta doğal yardımcımız B vitaminidir” diyen Yıldırım, “B vitamini 40 farklı formda mevcuttur.B vitamini suda eriyen vitaminler grubundadır ve günlük olarak alınması gerekmektedir. Vücutta depolanamayan bu vitaminler beslenme açısından oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

 

"Tam bir zihin dostu"

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren ginkgo biloba bitkisinin tam bir zihin dostu olduğunu dile getiren Yıldırım, “Yapılan araştırmalar neticesinde mabed ağacı olarakta bilinen ginkgo biloba bitkisinin zihinsel fonksiyonları korumada etkili bir bitki olduğu ortaya çıkmıştır. Ginkgo biloba,hafif beyin kanaması, unutkanlık, konsantrasyon zafiyeti, anlama zafiyeti, hafıza güçlüğü, uyku sorunu, yorgunluk gibi beyin fonksiyonlarındaki zayıflama etkilerinde kullanır. Kısacası ginkgo bitkisi tam bir zihin canlandırıcıdır” diye konuştu.

 

“B12 vitaminini deniz ürünlerinden, et ve süt ürünlerinden, yumurta ve peynirden alabiliriz”

B12 vitaminini deniz, et ve süt ürünleri ile yumurta ve peynirden alabileceğini belirten Yıldırım, “B vitamini kompleksleri ve ginkgo bitkisi bir araya gelince günlük hayatın koşturmacasına doğal destek olarak günlük alınması gereken bir gıda takviyesi konumundadır. B vitaminlerinden özellikle büyük öneme sahip B12 vitaminini deniz ürünlerinden, et ve süt ürünlerinden, yumurta ve peynirden alabiliriz. Akşamlar eve daha zinde gitmek istiyorsanız, sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirmek, uyku kalitenizi arttırmak istiyorsanız, B vitamini kompleksi ve ginkgo bitkisini günlük almalısınız.Aradaki farkı düzenli kullanım sonucu,hemen fark edeceksiniz”şeklinde konuştu.

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