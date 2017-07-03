  • BIST 100.440
  • Altın 140,140
  • Dolar 3,5238
  • Euro 4,0195
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 25 °C

Baba, oğluna kurşun yağdırdı!

»
Baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Kandıra'nın Balaban Köyü Kocaoğlu Mahallesi'nde nedeni bilinmeyen bir tartışma sonrası baba oğluna kurşun yağmuruna tuttu

Olay akşam saatlerinde Kandıra Balaban Köyü Kocaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 67 yaşındaki baba Nurettin A. 42 yaşındaki oğlu Remzi A.  ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahına sarılan baba Nurettin A., oğluna kurşun yağdırdı. Aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralanan Remzi A. ambulansla önce M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne, ardından da  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Remzi A.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Ferda
03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:08
10:08
Hep diyorum, annelik dogustandir babalik sonradan ogrenilir.Ne ofkeydi ki bu boyle kursun yagdiracak kadar.Cek la havle olsun bitsin
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin üzerine tehlikeli yolculuk02 Temmuz 2017 Pazar 14:01
  • Tatile gidiyorlardı, minibüs çarptı: 4 yaralı02 Temmuz 2017 Pazar 13:24
  • Ömer bebek ucuz atlattı02 Temmuz 2017 Pazar 13:09
  • Karamüsel'de otomobil yandı02 Temmuz 2017 Pazar 11:55
  • Kefken-Kerpe yol ayrımında saat başı kaza01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24
  • Anne ile bebeğinin ölümüne neden olan şoför konuştu!01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:00
  • Anneden öz çocuğuna şiddet!01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:31
  • Pat pat kazası: 6 yaralı01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:40
  • Polisi karşısında gören soyguncu ilk o soruyu sordu01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:22
  • El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, çocuğa çarptı30 Haziran 2017 Cuma 21:18
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim