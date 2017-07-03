Baba, oğluna kurşun yağdırdı!

Kandıra'nın Balaban Köyü Kocaoğlu Mahallesi'nde nedeni bilinmeyen bir tartışma sonrası baba oğluna kurşun yağmuruna tuttu

Olay akşam saatlerinde Kandıra Balaban Köyü Kocaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 67 yaşındaki baba Nurettin A. 42 yaşındaki oğlu Remzi A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahına sarılan baba Nurettin A., oğluna kurşun yağdırdı. Aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralanan Remzi A. ambulansla önce M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne, ardından da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Remzi A.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.