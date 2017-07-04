Badem: Adalet değil, ihanet yürüyüşü

AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, yaptığı yazılı bir açıklama ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü değerlendirdi

Yürüyüşü için Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösteren Badem, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ile ilgili gerekçeyle yürümenin devletin sırlarının ifşa edilmesi davasında suçlulara destek vermek olduğunu, bunun de ihanet anlamına geldiğini söyledi.

“İHANET PEŞİNDELER”

Badem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Berberoğlu’nun tutuklanması dışında bir karar olmamalıydı. Nasıl bir karar bekliyorlardı? Savcı Mehmet Kiraz şehit edildiğinde, 15 Temmuz ihanet gecesinde, Kobani olaylarında Yasin Börü ve arkadaşlarının başı taşla ezilirken neredeydiniz? Bu yürüyüşün amacının adalet olmadığı ortada. Yürüyüşe destek veren şer odaklarına baktığınızda olayın ihanet yürüyüşü olduğunu herkes anlar. Özellikle Kocaeli güzergahında bu yürüyüşü tertipleyenler büyük bir provokasyon peşindedir.”