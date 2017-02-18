AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, ilçedeki mahalle muhtarlarına makamlarında ziyaretlerde bulunuyor. Daha önce de çeşitli organizasyonlarda muhtarlarla bir araya gelen Osman Badem bu sefer farklı bir vesileyle ziyaretlerini sürdürüyor. Özellikle mahallelerdeki demografik yapı ve mahalle sakinlerinin sorunları ile alakalı olarak görüş alışverişinde bulunan İlçe Başkanı Badem şu ana kadar 10 mahalle muhtarına ziyarette bulundu. Badem ve ekibi bir hafta içerisinde ziyaretlerin hepsini tamamlayıp rapor halinde il başkanına sunacak.
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Badem, mahallelerin sorunlarını tespit ediyor
Mahallelerdeki demografik yapı ve mahalle sakinlerinin sorunları ile alakalı muhtarlara ziyaretlerde bulunan Osman Badem, ziyaretlerin hepsini tamamlayıp rapor halinde il başkanına sunacak
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