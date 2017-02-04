Badem’den köy temsilcilerine talimat

Referandum ile ilgili çalışmalarına köylere yapılan ziyaretlerle başlayan AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, burada temsilciler ile yaptığı toplantıda, “Sizden Kocaeli hedefi olan yüzde 65’in üzerine çıkacağınıza inanıyorum” dedi

AKP Körfez İlçe Teşkilatı’nın yaklaşan referandum ile ilgili çalışmaları hız kazandı. İlçe başkanı Osman Badem ve beraberindeki parti yöneticileri, önceki gün ilçeye bağlı köylerde bazı ziyaretlerde bulundular. Badem ve AKP’liler, yaptıkları vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra köy bölgelerinde devam eden projeleri de yerinde inceleme fırsatı buldular.

KAHVELERİ GEZDİLER

Kış dönemlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle köy yolları ile ilgili sıkıntıların aktarıldığı AKP’lilere yönelik en çok SEDAŞ ile ilgili şikayetler dile getirildi. Köy gezisi sırasında taziye ve hasta ziyaretleri de yapan ilçe başkanı Osman Badem, köy kahvehaneleri ve konaklarda vatandaşlarla sohbet ederek yapılacak referandumda kendilerinden evet demelerini istedi.

“İSTİKRAR ÖNEMLİ”

Ziyaretler sonunda Sevindikli Köyü’nde 16 köy temsilcisiyle bir araya gelen ilçe başkanı Osman Badem, referandum süreci ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Referandumun sadece bir seçim olmadığını ifade eden Badem, “Türkiye’nin önünde ayak bağı olan statüko ve vesayet bu seçimle birlikte ortadan kalkacak. İstikrar bizim için her şeyin önündedir” dedi.

“YÜZDE 65’İ GEÇİN”

Halkın, Türkiye’nin son 15 yılda nereden nereye geldiğini düşünmeleri gerektiğini söyleyen Badem, toplantının son bölümünde köy temsilcilerinin sorularını cevapladı. Osman Badem ayrıca, SKM programları kapsamında köy ziyaretlerinin sıklaşacağını, köy temsilcilerinden Kocaeli için koydukları yüzde 65 hedefinin üzerine çıkmak için çaba göstermelerini istedi.