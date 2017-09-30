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Bağdatspor, Kahya’ya hazır!

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Bağdatspor, Kahya’ya hazır!
1. Amatör Lig A Grubu takımlarından Bağdatspor yeni sezona hazır! Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Kırmızı Siyahlılar sezonu Alikahyaspor maçı ile açacak.

HEDEF SÜPER AMATÖR LİG

Geçen sezon grubunda şampiyon olan ve 1. Amatör Lig’e yükselen Bağdatspor yeni sezona da iddialı hazırlanıyor. Başkanlığını Orhan Bıyıklı’nın yaptığı kulübün antrenmanlarını yöneticiler de yakın takip ederken, futbolcuların bir dediği iki edilmiyor. Erkan Gürdal’ın çalıştırdığı takımda hedef Süper Amatör Lig.

 

ÖNEMLİ İSİMLERİ ALDILAR

Antrenmanlarını Cephanelik Stadı’nda yapan Bağdatspor iddialı bir kadro kurdu. Takımda geçen sezon Sultan Orhan’da forma giyen Oğuzhan Kaval ve Mesut Aygün, Yenişehirspor’dan Aytekin Ekin ve Sapanca Gençlikspor’dan güçlü stoper İbrahim Selim Öz gibi futbolcular da forma giyiyor.

 

NEFİS MAÇ!

Öte yandan askerden gelen kaleci Enes Erenoğlu ile süratli futbolcu Murat Koz da kırmızı Siyahlı ekip ile anlaştı. A Grubu’nda yer alan Bağdatspor’un ilk haftadaki rakibi yine ciddi bir ekip olan Alikahyaspor olacak. Bu nefis maç yarın Cephanelik Stadı’nda oynanacak ve saat 13’te başlayacak. Karşılaşmayı Ebubekir Yalçın, Mustafa Şen ve Erhan Atakay hakem üçlüsü yönetecek.

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