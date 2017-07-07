Bahaneniz kalmadı

Ücretsiz yaz okullarında fitness da var futbol da!

Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra veliler için de veli programları yapılacak. Spor Faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fitness ve bisiklet turları düzenlenecek. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılacak. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatlarını tanıtacak. Yine bu dönemde üniversite kapısına gelen gençler için üniversite tanıtım gezileri düzenlenecek. Ayrıca şehir içi ve dışına çeşitli kültür gezileri gerçekleştirilecek. Ney ve gitar ise müzik eğitimlerinin içinde yer alacak.