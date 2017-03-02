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Bahar hastalıklarına emsan multipress meyve sıkacağı

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Bahar hastalıklarına emsan multipress meyve sıkacağı
Hepimizin bildiği gibi bahar aylarında hastalıklardan korunmak için vitamini bol olan meyveleri tüketmek gerekiyor

Özellikle C vitamini yönünden zengin olan portakal suyunun yanı sıra nar ve greyfurt suları hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. Bu bilinç ışığında Emsan, Multipress Meyve Sıkacağı ile bedeninizi zinde tutmanız için günün her saatinde taze sıkılmış meyve suyu tüketmenize yardımcı oluyor. Şık ürünleriyle yaşamı kolaylaştırmaya devam eden Emsan, bahar aylarında kalkan görevi gören taze sıkılmış meyve suyunu istediği anda içmek isteyenlerin  karşısına fonksiyonel bir ürünle çıkıyor. Birbirinden lezzetli meyveleri pratik bir şekilde sıkma imkanı sunan Emsan Multipress Meyve Sıkacağı, bahar aylarında taze sıkılmış meyve sularından vazgeçemeyenlerin ilk tercihi oluyor. Meyve sularının içeriğinde bulunan vitamin ve mineralleri kaybetmeden sıkma imanı sunan  Multipress Meyve Sıkacağı, grip, nezle gibi bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak için bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı oluyor.

 

Prartik çözüm, sağlıklı içecekler…

Sahip olduğu pratik tasarımıyla portakal ya da limona ek olarak nar gibi büyük meyveleri de kolaylıkla sıkan Multipress Meyve Sıkacağ,  az posa geçirmek üzere geliştirilmiş özel süzgeçiyle meyvelerin vitamin değerini koruyor. Paslanmaz çelikten üretilmesinin yanı sıra zemine tam olarak oturan ve  kaymayı önleyen plastik tabanı sayesinde daha rahat kullanım imkanı sunan Multipress Meyve Sıkacağı sizi ve ailenizi bahar hastalıklarından koruyor. Multipress Meyve Sıkacağı tavsiye edilen satış fiyatı: 359 TL

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