Bahçelerimizdeki çim alanların bakımı

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle bahçelerimizin en güzel bitki örtüsü olan çim alanlarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kaliteli ve yemyeşil güzel bir çim alanının seyrine doyum olmaz. Sağlık bakımından da çim alanlarının faydası olmakta, ruhumuzu dinlendirmekte ve göze hoş güzel bir görünüm oluşturmaktadır; ancak güzel bir çim bahçesi olması için çok güzel bakılması ve çok emek sarf edilmesi gerekir. Biçimini sık sık yapmamız, suyunu eksik etmememiz, içindeki yabancı otları almamız ve eksilen gıdaların zamanında verilmesi gerekir. Çim ekilip kendi haline bırakılırsa, kısa zamanda bozulma yapar.

En güzel ve kaliteli çim, ince yapraklı olanlardır. Bu çeşit çimlerin dinlendiriciliği ve görünüşleri daha güzeldir; ancak ince yapraklı çimlerin üzerlerinde fazla gezinildiğinde veya içine masa koyup oturulduğu zaman kısa süre içinde zarar görüp bozulmaktadır. Bu tür çimlerin içinde fazla gezinmemeli, karşıdan bakarak güzelliği seyredilmelidir. Eğer üzerinde dolaşılacak, basılmaya uygun çim çeşidi isteniyorsa, o zaman bu tür çim çeşitleri seçilip dikilmelidir. Bu çeşit çimlerin yaprakları daha geniş ve serttir; susuzluğa tahammülleri, diğer çeşitlere göre daha fazladır. Toprak seçiciliği de daha azdır. Bu şartlara en uygun çim türü Festuca Arundinacea’dır.

Çimlerin biçim aralıklarını mevsimlere göre yapmalıyız. İlkbahar ve sonbaharda daha kısa ve sık biçmeli, yaz sıcaklarında ise daha uzun ve seyrek biçmelidir; ayrıca çimin biçimi kuru olduğu zaman yapılması daha uygundur. Çimin sulanması için en uygun zaman akşam erken saatlerde ve serinlikte yapılanıdır. Eğer sulama geç saatlerde yapılırsa; çim, geceyi ıslak geçireceği için değişik mantar hastalıklarının çoğalmasına ve çimin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olur. Gündüz sıcakta verilen suda ısınarak buharlaşacağından dolayı, çimimizde yanmalar meydana gelecektir. Bu sebepten dolayı çimin sulanması, belirtilen uygun saatlerde yapıldığı zaman hem mantar hastalıkların çoğalması önlenecek hem de çimde yanmalar meydana gelmeyecektir. Ayrıca ilkbahar ve sonbaharda çimlere azotlu gübreler verilmesi, onların güçlenip kuvvetlenmelerini sağlayacaktır ve görünümlerini güzelleştirecektir.

Çim ekimi için en güzel dönem, eylül ve ekim aylarıdır. Çim ekimi, mümkün olduğu kadar ilkbahara bırakılmamalıdır. İlkbaharda yapılan çim tohumu ekimleri, yaz sıcaklarından etkilenip zarar görecek ve bu sebepten dolayı istenilen olumlu sonuç alınamayacaktır.

Bir başka konu yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,