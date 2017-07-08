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Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' talimat!

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Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' talimat!
Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' talimat!.. İki gün süreyle...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın twitter adresinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Adalet Yürüyüşü' güzergahında bulunan MHP İlçe Teşkilatları ve Ülkü Ocaklarının 2 gün süreyle kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.

 

Semih Yalçın'ın paylaştığı mesaj şöyle: 

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli İstanbul İl Başkanlığına bugün verdiği talimatla; ana muhalefet partisinin yürüyüş güzergâhı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin iki gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza 'tahrik yürüyüşü' sırasında her türlü prokovatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi." 

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