  • BIST 88.264
  • Altın 146,844
  • Dolar 3,6752
  • Euro 3,9135
  • Kocaeli : -1 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : -1 °C

Bahçeli'den teşkilatlara referandum talimatı

»
Bahçeli'den teşkilatlara referandum talimatı
MHP Genel Merkezi, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi teşkilatlara referandumla ilgili bir genelge gönderdi. Bahçeli, genelgede referandumda AK Parti ile çalışılabileceğinin sinyalini verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'yi kaosa ve krize sürükleme ihtimalinin bulunduğu bir ortamda hükümet etme sistemindeki fiili dayatmanın yeni bir toplumsal sözleşmeyle giderilmesinin şart olduğunu söyledi. Bahçeli, referandumda AK Parti ile birlikte çalışılabileceğini de ilk kez söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli parti örgütüne yönelik yayınladığı genelgede Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu iddia ederek 'Rusya ve Batı ittifakı karşımızdaki düşman kampını devamlı güçlendirmekle uğraşmaktadır' dedi.
 

"FİİLİ DAYATMAYA REFERANDUMLU ÇÖZÜM"

Genelgenin girişinde Rusya'ya sert cümlelerle yüklenen Bahçeli, yeni bir toplumsal uzlaşı gerekliliğine de dikkat çekerek şu satırlara yer verdi: "Türkiye’nin yönetim yapısını sakatlayan, hukuk ve anayasa tartışmalarını alevlendirip kriz ve kaosu derinleştirme ihtimali taşıyan hükümet etme sistemindeki fiili dayatmanın yeni bir toplumsal sözleşmeyle giderilmesi önşarttır."

 

9 MADDELİK REFERANDUM TALİMATI

Bahçeli genelgenin devamında teşkilatların uyması gereken kuralları da 9 madde halinde sıraladı. Maddeler arasında özellikle, "Referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüğü takdirde ortak çalışmalar da belirli sınır ve eşikler çerçevesinde yapılabilecektir." satırları dikkat çekti. 'Ortak çalışma' vurgusu AK Parti ile referandum öncesinde ortak çalışma yapılabileceğinin sinyali olarak yorumlandı. Genelgede ayrıca, parti içinde muhalefet yapan 'hayırcı'larla da temas kurulmayacağı, toplantılarına iştirak edilmeyeceği ve ortam açılmayacağı belirtildi.

 

"AKP İLE KAMPANYA YAPMAYIZ"

MHP Genel Başkanı Bahçeli geçtiğimiz günlerde Mecliste gazetecilerin "Referandum sürecinde kampanya yapacak mısınız" sorusu üzerine "İçerde evet dedik, millet huzurunda da evet, deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur. AKP ile bir kampanya yapmayız. Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz. Bizim kendi üslubumuza göre 'evet' diyeceğimiz söylemlerimiz olur" yanıtını vermişti.
 

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
ülkü dağı
17 Şubat 2017 Cuma 11:45
11:45
şaşırmış, ALLAH kimseyi bu duruma düşürmesin.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatma Kaplan Hürriyet CHP'nin yeni katip üyesi oldu16 Şubat 2017 Perşembe 12:02
  • AK Gençler, 28 Şubat’ı unutmadı16 Şubat 2017 Perşembe 11:46
  • Tüysüz mağdurlarının acısı hâlâ dinmedi15 Şubat 2017 Çarşamba 17:10
  • AKP Kartepe Mart'ta sahaya iniyor15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
  • Sarıbay'dan referandum atağı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:18
  • Madem milli irade diyorsunuz, milli iradeyi rahat bırakın!14 Şubat 2017 Salı 17:05
  • AKP’li belediye başkanları CHP’ye salonları kapatıyor14 Şubat 2017 Salı 16:52
  • Alp: İrade milletin olacak14 Şubat 2017 Salı 13:08
  • Sirmen, siyasete devam edecek13 Şubat 2017 Pazartesi 17:26
  • Suriyelilerin keyfi yerinde bizim Mehmetçiğin canı çıkıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 17:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim