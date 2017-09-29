  • BIST 102.967
  • Altın 147,318
  • Dolar 3,5563
  • Euro 4,2007
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 18 °C
  • Sakarya : 16 °C

Bahçeşehir Koleji’nde anadilimiz konuşuldu

»
Bahçeşehir Koleji’nde anadilimiz konuşuldu
Bahçeşehir Koleji’nde anadilimiz konuşuldu

Kocaeli Bahçeşehir Koleji öğrencileri, 26 Eylül Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında yer alan Türkçe’nin kullanımı konusundaki duyarlılıklarını “ Off Dilim!, Türkçe Off, Dilim Dilim Anadilim” gibi eserleriyle dikkat çeken ödüllü yazar Feyza Hepçilingirler’i ağırlayarak gösterdi. Ödüllü yazar Feyza Hepçilingirler, anadilimizin doğru kullanımı konusunda öğrencilerle söyleşi yaparak merak edilen tüm soruları yanıtladı.

 

DİLE SAHİP ÇIKMAK

Söyleşinin ardından okulun tüm öğrencilerine “ Off Dilim!” adlı kitabını imzalayan Hepçilingirler, yeni ve yetişmekte olan kuşağın anadili konusunda duyarlı olmasını, Türkçeye sahip çıkılması gerektiği, başka dillere özenmenin bizi,  kendi anadilimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

 

TEŞEKKÜR BEBGESİ

Anadilini kullanma ve Türkçeye sahip çıkma etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Köseköy İstasyon Mahallesi’nde Türkçe isim kullanan iş yerlerine, anadiline gösterdikleri ilgi ve duyarlılık nedeniyle teşekkür belgesi dağıttı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOMEK’te hizmet içi eğitimi veriliyor28 Eylül 2017 Perşembe 14:43
  • Arakan’da neler oluyor?28 Eylül 2017 Perşembe 12:21
  • Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?28 Eylül 2017 Perşembe 09:55
  • “Dillerinin altlarındaki baklayı çıkarmayı biliriz”27 Eylül 2017 Çarşamba 09:19
  • Üniversiteli Pazar tamamlandı26 Eylül 2017 Salı 14:32
  • Üniversite sınav sistemi değişiyor26 Eylül 2017 Salı 13:44
  • Gebze Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi oluyor26 Eylül 2017 Salı 12:35
  • Engelli çocuklar yaşama "pony"lerle sarılıyor25 Eylül 2017 Pazartesi 11:48
  • “Sistem değişikliği kafa karıştırıyor”25 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
  • Milli Eğitim’den skandal karar!21 Eylül 2017 Perşembe 15:46
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim