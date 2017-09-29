Bahçeşehir Koleji’nde anadilimiz konuşuldu

Kocaeli Bahçeşehir Koleji öğrencileri, 26 Eylül Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında yer alan Türkçe’nin kullanımı konusundaki duyarlılıklarını “ Off Dilim!, Türkçe Off, Dilim Dilim Anadilim” gibi eserleriyle dikkat çeken ödüllü yazar Feyza Hepçilingirler’i ağırlayarak gösterdi. Ödüllü yazar Feyza Hepçilingirler, anadilimizin doğru kullanımı konusunda öğrencilerle söyleşi yaparak merak edilen tüm soruları yanıtladı.

DİLE SAHİP ÇIKMAK

Söyleşinin ardından okulun tüm öğrencilerine “ Off Dilim!” adlı kitabını imzalayan Hepçilingirler, yeni ve yetişmekte olan kuşağın anadili konusunda duyarlı olmasını, Türkçeye sahip çıkılması gerektiği, başka dillere özenmenin bizi, kendi anadilimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

TEŞEKKÜR BEBGESİ

Anadilini kullanma ve Türkçeye sahip çıkma etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Köseköy İstasyon Mahallesi’nde Türkçe isim kullanan iş yerlerine, anadiline gösterdikleri ilgi ve duyarlılık nedeniyle teşekkür belgesi dağıttı.