Bahçeşehir Koleji'nden sokak hayvanlarına destek

Son günlerde “Kuyu” adlı köpeğin kurtarılmasında verdiği destekle adından söz ettiren Bahçeşehir Okulları, hayvanlara verdikleri önem ve düzenlemiş oldukları sosyal sorumluluk kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu bünyesinde 100’ü aşkın öğrencinin katılımıyla faaliyet gösteren HAYSES Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği ve sokak hayvanlarına destek amacıyla düzenlenen kermeslere bir yenisi daha eklendi. Çok sayıda veli ve öğrencinin destek verdiği yiyecek kermesinde öğrenciler adeta izdiham yarattı. Tüm gün devam etmesi planlanan kermeste kulüp öğrencileri tarafından satışa sunulan yiyecekler kısa sürede satıldığı için, kermes öğle saatlerinde son buldu. Özel Kocaeli Bahçeşehir Okulu Müdürü Mahmut KALCI, kermese gösterilen yoğun ilgiden ve öğrencilerin göstermiş olduğu büyük özveriden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Öğrencilerimizin bu denli istekli, azimli ve sağduyulu olması bizler için gurur vericidir. -Hayvanları sevmeyen insanları sevemez- felsefesi doğrultusunda öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman desteğimiz sonsuz olacaktır” dedi. Yiyecek satışından elde edilen gelir, sokak hayvanlarının tedavi ve beslenme ihtiyaçları için değerlendirilecek olup, gösterilen yoğun ilgiden dolayı yaz aylarında bir kermes daha düzenlenmesi planlanıyor.