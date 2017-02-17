  • BIST 88.424
  • Altın 146,855
  • Dolar 3,6735
  • Euro 3,9124
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 8 °C

Bahçeşehir Koleji'nden sokak hayvanlarına destek

»
Bahçeşehir Koleji'nden sokak hayvanlarına destek
Son günlerde “Kuyu” adlı köpeğin kurtarılmasında verdiği destekle adından söz ettiren Bahçeşehir Okulları, hayvanlara verdikleri önem ve düzenlemiş oldukları sosyal sorumluluk kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu bünyesinde 100’ü aşkın öğrencinin katılımıyla faaliyet gösteren HAYSES Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği ve sokak hayvanlarına destek amacıyla düzenlenen kermeslere bir yenisi daha eklendi. Çok sayıda veli ve öğrencinin destek verdiği yiyecek kermesinde öğrenciler adeta izdiham yarattı. Tüm gün devam etmesi planlanan kermeste kulüp öğrencileri tarafından satışa sunulan yiyecekler kısa sürede satıldığı için, kermes öğle saatlerinde son buldu. Özel Kocaeli Bahçeşehir Okulu Müdürü Mahmut KALCI, kermese gösterilen yoğun ilgiden ve öğrencilerin göstermiş olduğu büyük özveriden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Öğrencilerimizin bu denli istekli, azimli ve sağduyulu olması bizler için gurur vericidir. -Hayvanları sevmeyen insanları sevemez- felsefesi doğrultusunda öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman desteğimiz sonsuz olacaktır” dedi. Yiyecek satışından elde edilen gelir, sokak hayvanlarının tedavi ve beslenme ihtiyaçları için değerlendirilecek olup, gösterilen yoğun ilgiden dolayı yaz aylarında bir kermes daha düzenlenmesi planlanıyor.

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Listeler 18 Şubat’ta askıda17 Şubat 2017 Cuma 13:02
  • İzmit’te sokak kütüphanelerine zarar veriliyor17 Şubat 2017 Cuma 12:56
  • Çocuklar, Hacivat ve Karagöz’le öğreniyor17 Şubat 2017 Cuma 12:55
  • Kartepe yeşil ve maviye boyanıyor17 Şubat 2017 Cuma 12:51
  • Kocaeli MET-DER çölyakı anlattı17 Şubat 2017 Cuma 12:42
  • THK Gölcük Şubesi kuruma katkı sağladı17 Şubat 2017 Cuma 12:41
  • Düş Bahçesi’nden ‘İyilik Hareketi’17 Şubat 2017 Cuma 12:38
  • “Yemekte Şehrin Bilgeleri” için başvurular sürüyor17 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • Bilgi Küpü miniklerinden gazetemize ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Kobidos’tan kartepe kaymakamı’na ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:23
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim