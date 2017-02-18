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Bahçeşehir Koleji’nden sokak hayvanlarına destek

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Bahçeşehir Koleji’nden sokak hayvanlarına destek
Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu bünyesinde faaliyet gösteren HAYSES Sosyal Sorumluluk Kulübü, sokak hayvanlarına destek amacıyla bir kermes daha gerçekleştirdi

Son günlerde “Kuyu” adlı köpeğin kurtarılmasında verdiği destekle adından söz ettiren Bahçeşehir Okulları, hayvanlara verdikleri önem ve düzenlemiş oldukları sosyal sorumluluk kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte bu kampanyalardan biri daha Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu Hayvanseverlerin Sesi (HAYSES) Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

 

KERMESE YOĞUN İLGİ

Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu bünyesinde 100’ü aşkın öğrencinin katılımıyla faaliyet gösteren HAYSES Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği ve sokak hayvanlarına destek amacıyla düzenlenen kermeslere bir yenisi daha eklendi. Çok sayıda veli ve öğrencinin destek verdiği yiyecek kermesinde öğrenciler adeta izdiham yarattı.

 

YİYECEKLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kulüp öğrencileri tarafından satışa sunulan yiyecekler kısa sürede satıldığı için, kermes öğle saatlerinde son buldu. Özel Kocaeli Bahçeşehir Okulu Müdürü Mahmut Kalcı, kermese gösterilen yoğun ilgiden ve öğrencilerin göstermiş olduğu büyük özveriden dolayı memnuniyetini dile getirerek,

 

“DESTEĞİMİZ SONSUZ OLACAK”

“Öğrencilerimizin bu denli istekli, azimli ve sağduyulu olması bizler için gurur vericidir. ‘Hayvanları sevmeyen insanları sevemez’ felsefesi doğrultusunda öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman desteğimiz sonsuz olacaktır” dedi. Yiyecek satışından elde edilen gelir, sokak hayvanlarının tedavi ve beslenme ihtiyaçları için değerlendirilecek olup, gösterilen yoğun ilgiden dolayı yaz aylarında bir kermes daha düzenlenmesi planlanıyor.

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