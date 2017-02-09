Bahçeşehir’e Yelda yetti

Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal’da Özel Kocaeli Behçeşehir Ortaokulu ile Gebze İnönü Ortaokulu Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşılaştı.

Toplam 7 golün atıldığı maç sonunda Gebze İnönü, Bahçeşehir’i Yelda Aydın’ın (4) ve Reyhan Önder’in golleri ile 5-2 mağlup etti ve sona 4’e kaldı. Bahçeşehir Ortaokulu’nda Zeynep Sude Demirtay’ın 2 golü tur için yeterli olmadı.

KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU: 2 GEBZE İNÖNÜ ORTAOKULU: 5

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gizem Nur Soylu ***, Damla Doğan ***

KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU: Ece Şenol **, Meriç Yurtsever ***, Zeynep Sude Demirtay ***, Ceren Kula **, Aslı Dalkıran **, Zerda Samancı **, Miray Özdemir **, Dilbura Şanlı **, Utku İdil Durumer **, İpek Uzun **

GEBZE İNÖNÜ ORTAOKULU: Zeynep Melek Akbaş ***, Yelda Aydın ****, Ayşenur Ulu ***, Rümeysa Güzeldal ***, Reyhan Önder ***, Nisanur İlhan ***, Simge Sevinç ***, Buse Özten ***, Esmagül Akyol ***

GOLLER: Zeynep Sude Demirtay (2) (Bahçeşehir), Yelda Aydın (4), Reyhan Önder (Gebze İnönü)