  • BIST 109.458
  • Altın 145,428
  • Dolar 3,4050
  • Euro 4,0755
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 15 °C

Bakan Arslan ilimize geliyor

»
Bakan Arslan ilimize geliyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısına katılmak üzere 13 Eylül Çarşamba günü ilimize gelecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısına katılmak üzere 13 Eylül Çarşamba günü ilimize gelecek. 13 Eylül Çarşamba günü Saat 10:00'da gerçeleşecek olan Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısına Bakan Arslan konuşmacı olarak katılım sağlayacak

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. 16 Ağustos 2017 tarih ve 52 sayılı Meclis Toplantı Zaptı ve Karar Özeti’nin onaylanması.

2. 2017 Ağustos ayı Mizanının görüşülmesi ve onayı.

3. Aylık faaliyet raporunun görüşülmesi.

4. Meslek Komiteleri sunuşları.

5. Teklif ve temenniler.

6. Gelecek toplantı tarihinin tespiti ve kapanış.

KONUK KONUŞMACI

Ahmet ARSLAN

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
TCVatandasi
11 Eylül 2017 Pazartesi 14:27
14:27
Geksin de, KSO Baskaninin durumunu yerinde ogrensin sayin bakanimiz.
hüseyin
11 Eylül 2017 Pazartesi 13:17
13:17
İZMİTE GELMEYİNDE ŞEHİR TRAFİĞİ RAHATLASIN
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’de mahalle seçim sonuçları belli oldu11 Eylül 2017 Pazartesi 09:05
  • 20 yıldır “siyasetin seyircisi” bir genel başkan, Bahçeli…10 Eylül 2017 Pazar 17:15
  • CHP İzmit İlçe’de 124 delege belirlendi10 Eylül 2017 Pazar 15:12
  • Özhaseki: 15 yılda Türkiye'yi depreme hazırlıklı hala getireceğiz10 Eylül 2017 Pazar 14:29
  • Küçükkaya: Serdar'da İNAT uğruna...10 Eylül 2017 Pazar 14:24
  • Mehmet Ali Paşa’da sonuç belli oldu!10 Eylül 2017 Pazar 12:33
  • Serdar Mahallesi’nde seçim ertelendi10 Eylül 2017 Pazar 12:26
  • Erdoğan büstüne Nevzat Doğan yorumu10 Eylül 2017 Pazar 10:44
  • İzmit'te 21 mahallede seçim var!10 Eylül 2017 Pazar 10:20
  • BBP’liler Kadırga Şenlikleri’ne katıldı10 Eylül 2017 Pazar 09:53
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim