Bakan Arslan ilimize geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısına katılmak üzere 13 Eylül Çarşamba günü ilimize gelecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısına katılmak üzere 13 Eylül Çarşamba günü ilimize gelecek. 13 Eylül Çarşamba günü Saat 10:00'da gerçeleşecek olan Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısına Bakan Arslan konuşmacı olarak katılım sağlayacak

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. 16 Ağustos 2017 tarih ve 52 sayılı Meclis Toplantı Zaptı ve Karar Özeti’nin onaylanması.

2. 2017 Ağustos ayı Mizanının görüşülmesi ve onayı.

3. Aylık faaliyet raporunun görüşülmesi.

4. Meslek Komiteleri sunuşları.

5. Teklif ve temenniler.

6. Gelecek toplantı tarihinin tespiti ve kapanış.

KONUK KONUŞMACI

Ahmet ARSLAN

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI