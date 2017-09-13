Bakan Arslan: Kocaeli’ye 6 milyar 880 TL yatırım yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası’nın eylül ayı meclis toplantına konuk olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Son 15 yılda Kocaeli’ye yapılan proje maliyeti 6 milyar 880 TL’dir. Helali hoş olsun, yapılanlar ortada. Kocaeli’ye her türlü desteği

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Eylül ayı meclis toplantısı dün Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Meclisin bu ay ki konuğu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan oldu. Bakan Arslan’ın yanı sıra meclise Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter İlhan Bayram, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti Başkan Vekili Orhan Barış, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, KTO Başkanı Sibel Moralı meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

BÜYÜME ARTIYOR

Bakan Arslan’ın katılımından önce Ağustos ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İhracat 13,3 milyar dolar olup yüzde 12,3 arttı. İthalat 19,2 milyar dolar yüzde 15,3 arttı. 12 aylık ihracatımız 152,6 milyar dolara yükseldi. İhracattaki artış eğilimi memnuniyet vericidir. Düşük kurun yanı sıra, ithalattaki artışın bir etkeni de bu yıl için altın oldu. Hemen hemen artışın üçte biri altından kaynaklanıyor. Bu nedenle ihracatın ithalatı karşılama oranı geriliyor. ilk 8 ay yüzde 71,2 ve yüzde 69,3. dış ticaret açığımız büyüyor. ilk 8 ay: -37,7 milyar dolar ve 45,6 milyar dolar. Cari açık artıyor. Tabii cari açığın arttığı dönemlerde büyüme de artıyor” şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM

Temmuz ayı sanayi üretiminden söz eden Başkan Zeytinoğlu, “Yıllık yüzde 14,5 aylık yüzde 2,3. Sanayi üretiminde son 6 yılın en kuvvetli verisi yayınlandı. Takvim etkisinden arındırılarak bakıldığında yüzde 25,6 artışla çok daha yüksek. Sanayi gruplarına baktığımızda; aylık olarak en yüksek artışın yüzde 3,2 ile enerji sektöründen geldiğini görüyoruz. Enerji talebindeki artış da daha yüksek bir üretim düzeyine gidiş anlamına geliyor. Dayanıklı tüketim malları ve sanayi malları grubundaki artışa da dikkat çekmek istiyorum. Geçen yıla göre baktığımızda en yüksek artışın yüzde 28,4 ile dayanıklı tüketim malları ve arkasından yüzde 24,1 ile sermaye mallarında olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

İHTİYACA CEVAP VERMİYOR

Bakan Arslan’ın meclis toplantısına katılmasının ardından bakana isteklerde bulunan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Kuzey Marmara Otoyolu projesinin bizi ilgilendiren Kurtköy-Akyazı kesiminin ihalesi yapıldı ve inşaatı başladı. Sadece Dilovası’nın kuzeyinden bir bağlantı var. GOSB, Güzeller OSB, Plastikçiler OSB ve TOSB’dan da bağlantı istiyoruz. OSB’lere verilen bağlantı planlanan haliyle, Gebze’deki OSB’lerin ihtiyacına cevap vermiyor. Yeni bir planlama talep ediyoruz. Ayrıca, Körfez İlçemizin de 3. Köprü Otoyoluna bağlanmasını istiyoruz. Hükümet programında yer alan Güney Otoyolu projesinin 2018 yılının ilk yarısında ihale edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Köseköy-Gölcük-Gemlik istikametinde, bir demiryolu hattının planlanması gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul istikametindeki Gebze OSB otoyol bağlantı gişesinde yapılan girişimin, Kocaeli istikameti için de yapılmasını talep ediyoruz.

UCUZA YAPILABİLİR

Yılport Ankara arası taşıma maliyeti Demiryolu ile 46,7 TL ton süresi 2 gün, kılçık hat olsa demiryolu ile 19,7 TL ton’ ye düşüyor. Karayolu ile ise 60 TL ve ton süresi 6 saat, Buradan ülkemizde eksik olan tüm faktörler giderilirse, demiryolu ile taşımanın, karayolundan yüzde 66 daha ucuza yapılabileceğini görüyoruz. Bunun ilk aşaması demiryollarının serbestleşmesidir. Öncelikle geçtiğimiz yıl Haziran ayında TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin kurulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim.

DEMİRYOLU BAĞLANTISI YOK

OSB’ler ile limanların demiryolu ile bağlantısının yapılmasıyla, Anadolu’daki istenen sanayileşme sürecinin hızlanacağını ve bunun sanayiye verilen en büyük teşvik olacağını düşünüyoruz. Bölgemizden geçen (İstanbul-Ankara) yüksek hızlı tren hattına paralel yük ve banliyö taşımacılığı için 3’üncü hat talebimiz kabul edilmişti. Ayrıca Gebze-Köseköy arasında, üçüncü hatta ilave yeni bir dördüncü hattın planlanmasını ve coğrafi olarak müsait olan bölgelerde yapılmasını talep ediyoruz. Köseköy – Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yeni Demiryolu projesine paralel, sadece yük taşımacılığının yapılacağı bir demiryolu hattının da planlanmasını istiyoruz. Malumunuz, yük taşımacılığında ilimizdeki limanlar ve OSB'lerin hiç birinin demiryolu bağlantısı yok.

CENGİZ TOPEL SEFER YAPSIN

TCDD tarafından başlatılan iltisak hattı çalışmalarının, biran önce yapım aşamasına geçmesini talep ediyoruz. Ancak ilave iltisak hatlarına ihtiyacımız var. Kısa vadede Darıca ve Köseköy arasında, kesintisiz olması mümkün gözükmeyen dördüncü demiryolu hattının, sanayi kümeleri ve limanlarla kılçık hatla bağlanmasını bekliyoruz. Eğim sorunu nedeniyle 4’üncü hattan bağlantı yapılamaması durumunda ise orta vadede Dilovası ve Gebze’nin kuzeyindeki 9 OSB’ye, Köseköy-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yeni Demiryolu hattına bağlantı yapılmasını talep ediyoruz. 2011 yılında sivil havacılığa açılan Cengiz Topel Havaalanımızdan 3-4 İlimize günlük düzenli seferlerin yapılmasını istiyoruz.

FİNANSMAN TEMİN EDİLSİN

Büyükşehir Belediyemizin kendi finansmanı ile önemli yatırımlar yaptığından bahsetmiştim. Kendilerine buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yatırım maliyeti 2,2 milyar TL olan “Darıca - Gebze – OSB’ler arasındaki metro hattı” projesini başlatmak için finansman desteği istiyoruz. Bakanlık tarafından uygun görülen, takribi 5 milyar TL maliyeti olan “Körfez – Köseköy arası metro hattı projesi”nin bütçeye konularak finansman temin edilmesini talep istiyoruz. Ayrıca bu hattın Gebze’ye ve Cengiz Topel’e kadar uzatılarak, bütçelenmesi ve ihale edilmesini istiyoruz. Bu finansmanın; biraz evvel bahsettiğim 7,5 milyar TL ile sağlanabileceğini görüyoruz. Sadece 1 yıllık bu farkla, ilimizin tüm altyapı ihtiyaçlarını kısa sürede tamamlayabiliriz.

ARAZİ UYGUN DEĞİL

Bu projelere ilave henüz kamuoyu ile paylaşmadığımız, yeni bir önerimizi de size sunmak istiyorum. Kocaeli Körfez etrafına konuşlanmış olmasına rağmen, deniz taşımacılığı yeteri kadar efektif olamıyor.35 km mesafeli Karamürsel-İzmit arası vapur seferleri var. 2,5 saat sürüyor. Gece çok güzel, ama efektif değil. Körfez’in kuzeyinde Köseköy-Gebze arasında metro hattı ve Körfez’in güneyinde Yalova-Köseköy arasında hafif raylı sistem yapılması halinde şehir içi trafiği çok rahatlar. Bu şekilde; Karamürsel-Hereke, Değirmendere-Körfez ve Gölcük-Derince arası hızlı taşıma ile denizyolu ulaşımını çok daha efektif hale gelebilir. Değirmendere Yüzbaşılar ve Körfez yarış pisti arasında, Harem-Sirkeci arası yapılan arabalı vapur seferlerinin benzerini öneriyoruz. Bu seferler için arazi de uygundur. Gerekirse Oda olarak işletilmesine talip olabiliriz”

ALT YAPISI İYİYE GİDİYOR

Vali Hüseyin Aksoy, bakanlığın Kocaeli’de çok önemli projeler yaptığını ifade etti. Aksoy, “Bu tür çalışmaların ülke ekonomisine çok büyük katkıları var” dedi. Bakan Arslan şunları söyledi: “ Kocaeli, ülkemizde çok önemli bir kavşak noktasıdır. Kocaeli’nin alt yapı yatırımı iyileştirilerek bu duruma getirilmiştir. Kocaeli’in sanayi kenti olduğunu düşünürsek yaptığınız iş çok önemli. Karayolu ve deniz yolunun entegrasyonu özellikle ihracat açısından önemi büyük. Kocaeli’de Cengiz Topel’i biliyoruz ama yine İstanbul havalimanlarına çok yakın mesafede. Yakın zamanda hızlı trenle de bağlandığımızı düşünürsek. 4 havalimanına yakın olması büyük avantaj. Bunu değerlendirmek siz sanayicilere düşüyor. Sadece yabancı sermaye değil, sanayi firmalarının yüzde 10’dan fazla olduğunu biliyoruz. Kocaeli ile ilgili konuşulacak çok şey var. Kocaeli’nin sanayi ve ticaret açısından gelişmesinin sebebi konteyner taşımacılığıdır. Son 15 yılda Kocaeli’ye yapılan proje maliyeti 6 milyar 880 TL’dir. Helali hoş olsun, yapılanlar ortada. Kocaeli’ye her türlü desteği veriyoruz.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRELİM



Cengiz Topel Havalimanı’ndan şu an sadece Trabzon’a uçuş var. Bu sayıyı sadece Trabzon değil, başka şehirlere de arttırmalıyız. Kocaeli’de ülkenin her yerinden insan olduğunu biliyoruz. Ben havalimanı şirketleriyle konuştum. Sizde taşın altına elinizi koyun. Bizde desteğimizi sürdürelim. Üst yapının tamamen bitirilmesi önümüzde ki yıl tamamlanacak. Gebze Hanibal kavşağı çalışması devam etmekte. 2019’a kadar da Dilovası Eynerce kavşağı bitecek. Yaklaşık 30 kilometre bölünmüş yola sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Bütün bu yatırımların sonuçları önemli. İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Konya’nın hepsinin Yüksek Hızlı Tren ile bağladık. Yüksek Hızlı Tren 250 kilometre hızla hizmet veriyor. Sadece yolcu taşıyor. İlerleyen zamanda yük taşımacılığı yapacak duruma da gelecek. Kocaeli sanayisini çok daha büyüten çalışmaları hep birlikte yapacağız.”Selin BECER