Bakan Arslan, Vali Aksoy’u ziyaret etti

Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kocaeli’nin gelişmesi ve kalkınması adına çok şey yapacağız” dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası’nın meclis toplantısının ardından Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Valiliğe gelen Bakan Arslan’ı kapıda Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Ekrem Erdoğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan karşılarken ziyarette ise AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, İlhan Bayram, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ve Bakanlık yetkilileri de yer aldı. Ziyarette Vali Hüseyin Aksoy ile bir araya gelen Bakan Arslan, öncelikle Valilik makamındaki şeref defterini imzaladı.

KOCAELİMİZE VERDİĞİNİZ DEĞER ORTADA

Ardından ziyarette ilk konuşan Vali Hüseyin Aksoy, ‘’Öncelikle Kocaelimize hoş geldiniz. Kocaeli Sanayi Odamızda bugün meclis üyeleriyle birlikte olmanız Kocaelimize vermiş olduğunuz ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına vermiş olduğunuz önemi vurgulamanız bakımından da çok anlamlı. Valiliğimizi de ziyaret ederek ilin farklı konularını sizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz’’ dedi.

KOCAELİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Ardından konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ‘’Vali beye yeni görev yerinde başarılar diliyoruz. Kocaeli ile ilgili gerek Sayın Başbakan Yardımcımızla sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Kocaeli bizim için çok önemli. Avrupa ile Asya arasında köprü konumundaki Türkiye’nin hakkını vermek adına ulaştırma ve erişim alanında yaptığımız çalışmalar çok önemli. Kocaeli bu köprünün tam da merkezi. Kocaeli’nin ulaşım anlamında altyapı yatırımlarını her zaman birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Bütün ulaşım yollarını entegre etmesiyle de örnek bir şehir’’ ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞMALAR YETERLİ DEĞİL

Devamında Kocaeli’deki çalışmaların yeterli olmadığını belirten Arslan, ‘’Kocaeli’de çok mesafe aldık, ancak bunun yeterli olmadığını karayolları ağının çok daha geliştirilmesi, şehrin kuzeyinden de yeni koridorların tamamlanması, limanların çok daha geliştirilmesi, demiryollarının da iyileştirilmesi adına şehrin kuzeyinden de alternatif bir demiryolu koridoru oluşturmanın da Kocaeli için önemli olduğunu biliyorum. Yapmayı planladıklarımız da var. Bu tip ziyaretlerde bu çalışmaları masaya yatırıp birlikte hareket etmenin çalışmalarımız için çok önemli olduğunu da biliyoruz. Kocaeli’nin gelişmesi ve kalkınması adına çok şey yapacağız’’ açıklamalarında bulundu. Selin BECER