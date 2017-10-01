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Bakan et müjdesi! Uygun fiyata satılacak...

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Bakan et müjdesi! Uygun fiyata satılacak...
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan et müjdesi!

Bir televizyon kanalında konuşan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun büyük marketlerde reyon kiralayacağını, bu reyonlarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını kaydetti. Fakıbaba, bu konuda talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.

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