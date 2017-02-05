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Bakan Işık: Bu işin sonucu ülke için hayırlı olacak

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Bakan Işık: Bu işin sonucu ülke için hayırlı olacak
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, partililerden referandumda gayret göstermelerini isteyerek, "Ben inanıyorum bu işin sonu hayır olacak. Hayır olacak derken, bunlar tabi hayır ile hayırı şey yaptılar. Bizim açımızdan evet, sonucu ülke için hayırlı olacak"

Gebze Ak Parti Gençlik Kolları tarafından bir otelde düzenlenen 'Ahde Vefa' programına katılan Bakan Fikri Işık, anayasa değişikliği için yapılacak referanduma değindi. Yapılacak değişikliği halka anlatacaklarını belirten Bakan Işık "Arkadaşlar niye seçilme yaşının 18 olmasından gocunuyoruz. CHP bunu niye istemiyor? Meclis'in yüzde 90'ı da 18-25 yaş altında olacak diye bir şey yok. Her yaşın temsil edildiği gibi 18-25 aralığında Meclis'te temsil edilecek. Gençlerin bakışı ile bakabilmek büyük bir ayrıcalık. Millete güvenmeyenler milletin gençliğine güvenir mi?" dedi. Konuşmasında referandumun sonucuyla ilgili espri yapan Bakan Işık, "Referandumda sizler gerçekten halk oylamasında büyük gayretler göstereceksiniz. Ben inanıyorum bu işin sonu hayır olacak. Hayır olacak derken, bunlar tabi hayır ile hayırı şey yaptılar. Bizim açımızdan evet sonucu ülke için hayırlı olacak. Böyle söyleyelim değil mi?" diye konuştu. Bakan Fikri Işık, anayasa değişikliği ile getirilecek yönetim sistemi için de "Türkiye'nin özel durumları olduğu için buna Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz" ifadesini kullandı.

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