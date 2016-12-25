Bakan Işık: Şehit vermezsek bu topraklar bize vatan olmaz!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık hür ve bağımsız yaşamak için şehit verilmesinin göze alınması gerektiğini söyledi.

Mili Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde 'Yeni Türkiye'de Sivil Toplumla Cumartesi Buluşmaları' toplantısı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Gölcük Yeniköy Ilıca Termal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Fikri Işık en az şehit ve gazi vererek operasyonları tamamlamak istediklerini belirterek, "Bölgemiz de tarihin yeniden yazıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte hiç kimsenin bu bölgeden Türkiye'yi hesaba katmadan bir şey yapılamayacağını bilmesini istiyoruz" dedi.

Bölgemizin tekrar en kısa sürede huzura, refaha ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak çaba harcadıklarını belirten Bakan Işık, "Birinci önceliğimiz ülkemizin huzuru ve güvenliğidir. Ülkemizin huzuru ve güvenliği gerektirdiği için bugün El Bab'ta operasyon yapıyoruz. Özgür Suriye ordusuyla oradan Türkiye'ye yönelik bir tehdidi bertaraf etmek için mücadele ediyoruz. Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız. Önemli olan Türkiye'ye yönelik tehdidin nereden gelirse gelsin kaynağında yok etmek, imha etmektir. Bütün bunları yaparken elbette zor bir süreçten geçtiğimizin de farkındayız. Şehitler veriyoruz. Canımız yanıyor, ciğerparelerimizi toprağa veriyoruz. Ancak, şunu da çok iyi biliyoruz ki 4-5 bin yıllık devlet geleneği olan bir milletin evlatları olarak gerektiğinde hür ve bağımsız yaşamak için şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar ilelebet vatan olmaz. En az şehit ve gazi vererek bu noktada operasyonları tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim ne Suriye'nin, ne de bir başka ülkenin tek karış toprağında gözümüz yok. Maalesef bizim bu noktadaki tavrımızı anlayamayanlar şimdi 'efendim politika değişikliği mi var?' diyor. Hayır, bizim baştan beri tavrımız net. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesine sonuna kadar sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Ama hiç kimse de bölgemizde gelişen olaylara Türkiye'nin kayıtsız kalmasını beklemesin" diye konuştu.

GÜVENLİK KONUSU SİYASİ MALZEME YAPILAMAZ

Ülkenin güvenliğini ve savunmasını siyasi polemik konusu yapmamak gerektiğini söyleyen Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir tek beklentimiz var. Sorumluluk mevkiinde olanların bu sorumluluğunun idrakinde olması. Günlük siyasi polemik yapacağım diye Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar vermemesi. Güvenlik konusu hepimiz için çok önemlidir. Ülkenin savunması ve güvenliği konusu gündelik siyasi malzeme yapılmaz. Ülkenin güvenliğini ve savunmasını gündelik siyasi polemik konusu haline hiç kimse getirmemelidir. Şu son 3,5 yılda Türkiye'de yaşanan olayları bir düşünün. 2013 yılının Mayıs ayında bu ülke IMF'ye olan borcunun son kuruşunu ödemiş, kredi notu yükseltilmiş, üçüncü köprünün ihalesi yapılmış, nükleer santral ihalesi yapılmış, faizler tarihin dip seviyesine yüzde 4.6 seviyesine inmiş. Yani reel faiz eksiye dönmüş. Böyle bir dönemde maalesef gençlerimizin hassasiyetini kullanarak bir Gezi eylemleri sürecini başlattılar. O gençlerimizin samimi tavırlarını bir kenara bırakıyorum, ama bunun ne kadar büyük bir operasyon olduğu daha sonra ortaya çıktı. Onunla elde edemedikleri hedeflerini yani hükümeti düşürme, Türkiye'yi istikrarsızlığa götürme hedeflerine ulaşamadıkları için üstünden 6 ay geçmeden bir dershane tartışmasıyla beraber 17-25 Aralık darbe teşebbüsüne Türkiye tanık oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o güçlü liderliği ve dirayetli duruşu olmasaydı maalesef bugün Türkiye'de bu operasyon def edilemezdi. Bugün biliyoruz ki bu da bir operasyon ve emrin nereden geldiğini biliyoruz. Arkasından Kobani olayları diye bu ülkenin bir parçasını ülkeden koparmak için yapılan çok sinsice oyunlara tanık olduk. Ama hamd olsun başta bölge halkımızın o Türkiye'ye olan duygu ve ruh bütünlüğü bu hain planı da akamete uğrattı ve en son 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış, asker elbisesi giymiş hain teröristlerin bir darbe girişimi oldu. Şimdi son 3,5 yılda hangi ülke bu hain operasyonları kaldırabilir? Hangi ülkenin demokrasi ve ekonomisi bu kadar ağır yükün altından kalkabilir? Allah'a hamd olsun Türkiye'nin demokrasisi de, ekonomisi de bütün bu ağır yüke rağmen altından kalkmasını bildi."

Işık projelerden bahsederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu süreçte Türkiye ne yaptı? Marmaray'ı hayat geçirdi mi? Boğazların altından iki kıtayı buluşturduk. Hemen arkasından üçüncü köprüyü hayata geçirdik mi? Osmangazi Köprüsü'nü hayat geçirdik mi? Geçirdik. En son Avrasya Tüneli'ni de hayat geçirdik mi, geçirdik. Şimdi pazartesi günü Allah nasip ederse Ilgaz Tüneli'ni hayata geçireceğiz. 150 yıllık hayaller bunlar. Bir taraftan bu kadar ülkenin gücünü kırmak için haince yapılan planlarla uğraşıyoruz ama diğer taraftan yürüyüşümüzden de taviz vermiyoruz. Bu ülkenin gelişmesinden, kalkınmasında da taviz vermiyoruz. Bir taraftan ekonomide yapılmak istenen operasyona karşı duruyoruz. Bu noktada milletimizin desteğini arkamızda görüyoruz. Diğer taraftan da bu ülkenin yatırımları aksamasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüz aydınlıktır. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Hiç kimsenin en küçük bir tereddüttü olması. Bu hain terör örgütlerini de yeneceğiz. Bu ülkenin gelişmesini, güçlenmesini, kalkınmasını engellemek isteyen mihrakların da bütün emellerini boşa çıkaracağız." Bakan Işık daha sonra Donanma Komutanlığı'na gitti.

DONANMA KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Donanma Komutanlığı'nın önünde tören mangasını selamlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile görüşürken ziyarete Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı. Fikri Işık daha sonra Poyraz Limanı'nda demirli bulunan MİLGEM Projesi kapsamında yapılan TCG Büyükada Korveti'ne geçti. Bakan Işık, Deniz Kuvvetleri'nin en düşük radar görünürlüğüne sahip gemisini gezerek, subaylardan gemi hakkında bilgi aldı. Bakan Işık daha sonra Tersane Komutanlığı'na geçerek yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltılar hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltıları inceledi. Bakan Işık, ilk reis sınıf denizaltının 2018 yılında denizle buluşacağını ve 2020 yılında sefere hazır olacağını belirterek, "Tersanemizde şu an yapımı devam eden Reis sınıfı denizaltıların yapımını inceledik. Bu denizaltıların yapımıyla Türkiye dünyada ciddi sınıf atlayacak. Bu denizaltıları yapan nadir ülkelerden biri olacak. İnşallah ilk reis sınıfı denizaltımızı 2018'in sonunda denizle buluşturacağız. Ondan sonra da diğer testleri yapılacak ve 2020'de inşallah artık seyrüsefere hazır olacak. Bununla ilgili gerek Tersane Komutanlığımızda, gerek çalışan arkadaşlarımızda büyük bir heyecan var" dedi.

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan bir konuma geldiğini söyleyen Işık, "Türkiye kendi imkanlarıyla karşılayan ve bu noktada dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan bir ülke konumuna geldi. 1974 Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'ye konulan ambargo Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşmesinin önünü açtı. Bu konuda o dönemde yaşadığımız sıkıntılar bize çok ciddi ders oldu. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılar da kritik teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi noktasında bize çok ciddi bir motivasyon oldu. Şimdi hem savunma sanayimiz alanında, hem diğer alanlarda kritik teknolojilerin geliştirilmesi, hem de kendi ihtiyacımız olan teknolojileri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin önünü açtık. Şu anda bu gayreti gösteriyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan var" diye konuştu.

Işık çok daha güçlü bir savunma sanayi alt yapısını oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tersanelerin ve askeri fabrikaların Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasından sonra yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Bu yeniden yapılanmayı gerek Deniz Kuvvetlerimiz, gerek Kara Kuvvetlerimiz, gerek Hava Kuvvetlerimizle birlikte yapıyoruz ve buradaki bilgi birikimini daha da ileriye taşıyacak, bir zafiyete neden olmadan önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir savunma sanayisi altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle gördüğümüz bu tablo bizi ümitlendiriyor, biz de hükümet olarak gereken her türlü desteği veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

DEĞİRNENDERE’YE 200 YATAKLI HASTANE

Bakan Işık “Hastanemizin yanında 6 dönüm daha kamulaştırma yaptı. Ama hastane yıkılmadan yapılması mümkün olmadığını gördük. İhsaniye'deki hastanemiz devam edecek. Ama Gölcük'e yeni bir hastane daha kazandırıyoruz. Şu anda Yüzbaşılar da Migros’un olduğu yere Gölcük'e 200 yataklı yeni bir hastane daha kazandırıyoruz. Hem asker hem de vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanacak “dedi.