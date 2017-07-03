Bakan Işık, Vali Aksoy’a ‘Hayırlı olsun’ dedi

Kocaeli’nin yeni valisi olarak geçtiğimiz Perşembe günü mesai yapan Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Vali Aksoy konuklarını makamında kabul ederken önceki gün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ağırladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ilimize atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Makamda gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’da hazır bulundu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ziyarette yaptığı konuşmada: “Kocaeli sadece Türkiye’nin değil dünyanın en müstesna ilerinden biri. Kocaeli’de yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu şehirde hayatını sürdürmek herkes için Allah’ın bir lütfudur. Kocaeli’ye hizmet etmek ayrı bir bahtiyarlık. Bu şehri bazen küçümseyenler oluyor. Bu şehirde yaşanmamın adete zor olduğunu ifade edenler oluyor. Gerçekten bu şehir hem yaşamak için hem de hizmet etmek için yaşanılacak en müstesna şehirlerden biri” dedi.

DİNAMİZM VE TECRÜBE VAR

Kocaeli iline bu güne kadar sıradan bir vali atanmadığını ifade eden bakan Işık, ‘Bu şehre atanan tüm valilerimiz bilgisiyle, birikimiyle ve tecrübesiyle hep öne çıkmıştır. Herkesin takdir ettiği isimler oldu. Özellikle AK Parti iktidarıyla bu gelenek devam etti. Bütün valilerimize şükran borcumuz var. Hüseyin Aksoy şu an görevde uzun ve kesintisiz valilik yapan arkadaşımız. Bu açıdan görevdeki en tecrübeli valiyle çalışacağız. Bunun şehrimiz açısından şans olduğunu değerlendiriyorum. Şehrimize çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Hüseyin beyde dinamizm ve tecrübe aynı anda bulunuyor. Çok isabetli bit tayin olduğunu düşünüyorum. Daha önceki şehirlerde bıraktığı izlenimlere bakarsak, şehrimizde çok güzel görev süresi geçireceğin gösteriyor.

BÜYÜK GAYRETLE ÇALIŞACAĞIM

Kentimizin siyasilerinde de uyum olduğunu vurgulayan Bakan Işık, ‘Gerek kendi içinde gerek iktidar ve muhalefet arasında seviyeli bir uyum var. Bazıları bundan da rahatsız oluyor. Ama Biz bundan çok memnunuz. Zaman zaman bir araya gelerek kentin sorunlarını görüşmesi büyük bir kazanım. Bu görüşme sayın valimizden katkılarıyla giderek artacağına inanıyorum. Bu şehrin çok kısa zaman da kendisini seveceğine inanıyorum.’dedi. Vali Hüseyin Aksoy, kendisine yaptığı ziyaretlerden dolayı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a teşekkürlerini sundu. Aksoy, “Kocaeli’de büyük bir gayretle çalışacağız. Kentin bütün dinamikleriyle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Kocaeli, önemli bir sanayi şehri. Eğitim, sağlık, kültür ve turizmde birçok alanda gelişmeler yapma gayreti içinde olacağız. Desteğini için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Hatice ŞENTÜRK