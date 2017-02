Bakan Işık'tan Kocaeli'ye müjde

AK Parti İl İstişare Kurulu toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kartepe'de yapılması planlanan yeni Adalet Sarayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP İl İstişare Kurulu toplantısı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Seka Sahil Restaurant 2’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantıya Bakan Işık’ın yanı sıra AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Eski AKP Milletvekili Eyüp Ayar, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, STK Temsilcileri, ilçe başkanları ve il istişare kurulu üyeleri katıldı. İl istişare kurulu toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ilimizle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler vererek,”Kartepe’deki askeri alanın 1200 dönümlük alanının 170 dönümünün Adalet Bakanlığımıza tahsisi yapıldı. O mekanın yanında 50 dönümlük bir alanı da Büyükşehir belediyesinin Metro projesine ana istasyon yapılması yönünde tahsis ettik” dedi.

“AKP BİR VEFA HAREKETİDİR”

İl İstişare Kurulu toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “ AKP bir vefa hareketidir. Bu bağlamda bizlerde kuruculuğunu yapmış olduğumuz AKP’nin bu vefasını yürütüyor ve sürdürüyoruz.2001’den beri kurucu il yönetimimizle birlikte Kocaeli’ye hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Bizler bu vazifeleri bayrak yarışı misali bizden sonra gelecek arkadaşlara emanet edeceğiz. Yaklaşık 3 buçuk ay önce kurucu il yönetim kurulu üyelerimizle bir araya gelmiştik. Takvimsel olarak 3 ayda bir araya gelmeye çalışıyoruz” dedi.

“YÜZDE 65’E ULAŞAĞIZ”

15 yıl öncesindeki hayallerin karşılık bulacağı günlere gidiyoruz diyen Ceyhan, “Ne zaman istişare edelim dediğimizde geldiğiniz için sizlere şükranlarımı iletiyorum. Referandumda bizlere söyleyecek sözleriniz nedir bunları konuşalım diye toplandık. Nisan ayının ilk yarısında önemli bir halk oylamasının arifesindeyiz. Hedefimiz olan yüzde 65 oranına ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Partimize büyük hizmetleri olan ve vefat eden ağabeylerimize Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“SİYASET BOŞLUK KABUL ETMİYOR”

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “ Siyaset boşluk kabul etmiyor. Her an pedalı çevirmek zorundasınız. 15 yıldır hizmet kadrosu bizim irademizde. Hamd olsun bu 15 yılı hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimlerimizle milletimizi memnun eden çalışmaları yaptık” dedi. Bu bir gönül işi, kadro işi diyen Karaosmanoğlu, “AKP kurulduğu günden itibaren Kocaeli’de hep pozitif bir anlayış sergiledi. Hep milletimizin ve kentimizin lehine olan çalışmaları benimsedik. Her hizmeti her adımı birlikte attık” ifadelerini kullandı.

“TABANA GÜVENİYORUZ”

Tabana güvendiklerini belirten Karaosmanoğlu, “.Bu istişarelerin bunda çok büyük bir faydası var. Biz onlara değer verdiğimiz için onlar da bize değer veriyor. Millet akın akın büyük bir coşkuyla sandığa giderek evet oyu kullanacak. Bizim de emeğimiz olsun diye hep birlikte çalışacağız. Hepimize görev düşüyor. Güzel bir sonuç aldıktan sonra sevincimizi paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“PEK ÇOK ENGELİ AŞTIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Mücadelemizi sürdürüyoruz. Partimizi kurduğumuz günlerdeki heyecanımızı kaybetmemiş olmak, bizim için gurur vesilesi. AKP kurduğumuz ilk günden itibaren Türkiye’nin makus talihini yenmek idealiyle gece gündüz çalışıyoruz. Konumumuz ne olursa olsun Türkiye’yi kalkındırmaktan bir an olsun kendimizi geri tutmadık. Pek çok engeli bir bir aştık. 2002 Türkiye’sinin sorunları bugünkü sorunlardan çok daha farklıydı. Bugün sorunlar başka bir yere doğru evrildi. Önümüzdeki sorunları tek tek çözerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“TERÖRE AĞIR DARBE VURULDU”

Önümüzde önemli bir süreç var diyen Bakanı Işık, “Türkiye AK Parti ile birlikte pek çok yapısal sorununu çözdü. Her sorunun sonunda önümüze yeni engeller çıkarılıyor. Türkiye ekonomide belirli bir ivmeyi yakalamışken terör azdırıldı. Halbuki terörün azdırılmasını gerektirecek, ekonomik, sosyal, siyasal bir ortam yoktu. Ama Türkiye kardeşlik bilinci içerisinde dışardan beslenen terör yuvalarıyla mücadelesini sürdürdü. 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. Tüm kurumlar uyum içerisinde çalışıyor. Terör örgütüne öyle ağır darbeler vuruldu ki terör örgütü ileride eylem yapamayacak duruma gelecek” şeklinde konuştu.

“EL BAB’IN ALINMASI YAKINDIR”

Bir dönem Türkiye DEAŞ’ı savunuyor diye yaygara koparanların şu anda sesleri çıkmıyor diyen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Fırat Kalkanı’nda El Bab’ın etrafındaki bütün köyler DEAŞ’tan temizlendi. El Bab’ın alınması da yakındır. Bunun için oradaki askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. FETÖ’den dolayı yurt dışına kaçan bazı sözde komutanlar yurt dışında Türk Ordusu zayıflamış diyor. Türk ordusu asıl bu FETÖ’cülerden temizlendiği için güçlendi. Türk subayları artık abisinden değil komutanından emir alıyor. Onlar ihanetlerini gösteriyorlar, daha da gösterecekler. Bunlar Anadolu insanına Türkiye için çalışıyoruz diyorlardı şimdi kimin için çalıştıklarını herkes görüyor. İhanette sınır tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN AÇIKLAMALARA SON VERSİN”

TSK’da bir tek FETÖ mensubu kalmayana kadar mücadeleyi sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Işık,“Milletimizin TSK’ya ilgisi gözlerimizi kabartıyor. 200 kişi alacağız, 20 bin başvuru var. Bu milletin TSK’ya sahip çıktığının göstergesidir. Bizde TSK’nın ihtiyaçlarını gidermek için gayret sarf ediyoruz. Artık Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığı kalktı. Bundan rahatsız olanlarda var. Son günlerde son derecek mesnetsiz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma bakanının açıklamalarını üzüntüyle izliyoruz. Kendisini kınıyorum. Türkiye ve Yunanistan komşudur. Sorunların çözümü meydan okuma değil, görüşmeleri sürdürmektir. Bu Yunanistan’ın lehine değildir. Bizim tavrımız budur. Kimsenin sorumsuzca açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Sorunları konuşarak çözmenin gayreti içerisinde olduk. Yunanistan’a çağrımız bu açıklamalara son vermesidir” diye konuştu.

“BİZ SANDIĞA ALIŞIĞIZ”

Biz her sandığa gittiğimizde milletimiz bizi hiçbir zaman mahçup etmedi şeklinde konuşan Bakan Işık, “Türkiye tekrar sandığa gidiyor. Biz sandığa alışığız. Biz bu referandumda da meramımızı iyi anlatacağız ve millet bize desteğini gösterecek. Hangi hükümet sistemiyle Türkiye yönetilsin noktasında bir anayasa değişikliği için referanduma gidiyoruz. Demokrasilerde temsilde adalet istenir. Temsilde adalet demokraside olmazsa olmazdır. Bir diğer önemli unsurda yönetimde istikrar. Türkiye uzun yıllar bu iki konu arasında temsilde adalet ikinci plana bırakıldı. Yüzde 10 gibi yüksek bir seçim barajı var. Yönetimde istikrar sağlanamıyordu” şeklinde konuştu.

“BU SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri de sandığa yansıyan iradenin hükümete yansımamasıydı diyen Bakan Işık, “ Türkiye’yi yönetecek kadroyu halk doğrudan seçsin diyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ülkeyi yönetecek kadro doğrudan sandıkta halkın oyuyla seçiliyor. Bu bir sistem değişikliğidir, rejim değişikliği değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri bellidir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye’nin rejimi bellidir” dedi.

“CHP DOĞRU MİNDERDE GÜREŞSİN”

CHP’nin referandumu öncesi takındığı tavrı eleştiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “CHP konuyu ısrarla rejim tartışmasına çekmek istiyor. Konuyu buralara çekmek aslında bu rejim tehlikede algısı oluşturmaktır. Bu kimin işine yarar. Bu Türkiye Cumhuriyetini zayıf görmektir. Bu son derece yanlıştır. CHP’nin doğru bir minderde güreşmesi lazım. CHP Parlamenter sistemi savunabilir. Yıllardır biz CHP’yi dersine çalışmıyor diye eleştirdik. Bu aynen bire bir tekrar vaki oldu. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemi olması için bir anayasa paketi hazırlayıp meclise getirdik. CHP’ni Parlamenter sistemi güçlendirecek bir teklif hazırlayıp kamuoyunun önüne çıktığını gördünüz mü? Siz bir taraftan 12 Eylül’e karşıyım diyeceksiniz, diğer taraftan alternatif öneri getirmeyip bu rejim tartışmasıdır diyeceksiniz. Ondan sonra halk size yine inanmayacak” açıklamalarında bulundu.

“HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ”

Pek çok ülke başkanlık sistemini uyguluyor diyen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Tayyip Erdoğan kendi hükümranlığını kuruyormuş. Eğer Cumhurbaşkanımızın derdi kendi için bu değişikliği istese bu anayasaya dokundurtmazdı. Bu anayasa Kenan Evren’e göre ayarlanmış bir anayasa. Cumhurbaşkanında şimdiki anayasa da yetkisi var sorumluluğu yok. Bu anayasa Türkiye için olmuyor diyor CHP ama alternatif getirmiyor. Cumhurbaşkanı isterse sistemi kilitleyebilir ve bundan dolayı da kimseye hesap vermek durumunda değil. Şimdi yetki de sorumluluk da birlikte verilsin. İşte bu anayasa değişiklik paketinin özü budur. Bu bir hükümet değişikliğidir. Türkiye hiçbir zaman diktatörlere prim vermedi. Kim buna heveslenirse sandıkta cevabını alıyor. 61’de millet hemen sandıkta gereken cevabı verdi. Referandumda milletin gerekli desteği vereceğini düşünüyorum. Kocaeli’de hiç mahcup olmadık. Hep yüzümüzün akıyla çıktık” diye konuştu.

“ADALET SARAYININ YERİ TAHSİS EDİLDİ”

Konuşmasının sonunda Kartepe’de yapılması planlanan yeni Adalet Sarayı ile ilgili yer tahsisi yapıldığını ekleyen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “ Kocaeli’de çalışmalarımız sürüyor. Yeni bir Adalet sarayı ihtiyacı vardı. Ek bina yapalım demiştik ama bunun yapımın uzun süreceği anlaşıldı. Adalet Bakanımız Bekir Beyin Kocaeli ziyaretindeki açıklamasında Adalet Sarayı için yeni bir yer bulunması yönünde bir ifadesi olmuştu. Bizde geçtiğimiz Çarşamba günü Kartepe’de askeri alanın 1200 dönümlük alanının 170 dönümünü Adalet Bakanlığımıza tahsisi ettik. O mekanın yanında 50 dönümlük bir alanı da Büyükşehir belediyesinin Metro projesine ana istasyon yapılması yönünde tahsis ettik. Darıca’daki askeri alanında kazandırılması yönünde çalışmalar sürüyor. Onunda tahsisini İnşallah yapacağız” dedi. Selin BECER