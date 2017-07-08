Bakan Işık’tan şehit çocuklarına büyük sürpriz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 2014 yılında Kartepe eğitim uçuşu için havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt’ün çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra’nın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

2014 yılında Deniz Kuvvetleri Deniz Hava Komutanlığı’ndan Konya’ya eğitim için havalanan askeri helikopter Kartepe’de düşmüş ve Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt’ün de aralarında bulunduğu 4 asker şehit olmuştu. Şehit Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt ve Eda Nur Öğüt çiftinin çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra’nın dün sünnet düğünü vardı. Gerçekleştirilen sünnet cemiyetine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Eskortlar eşliğinde şehir turu

Şehit ailesinin sünnet düğünü yapacağını duyan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık çocukların konvoyu için makam aracını tahsis etti. Bakan Işık’ın aracı konvoy için balonlar ve maşallah yazısı ile süslendi. Şehit Öğüt’ün oğulları 6 yaşındaki Bekir Bora ve 4 yaşındaki Berk Buğra makam aracına binerek eskortlar eşliğinde Gölcük turu attı ve Sultan Baba türbesini ziyaret etti. Konvoyun ardından sünnet çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra mahalle girişinde midilliye bindirildi ve mehteran takımı eşliğinde kortej yapıldı. Polis ekipleri ve vatandaşların da katıldığı kortejde yaklaşık 50 araç yer aldı.

Mevlid okutuldu

Kortej, önce Sultan Baba türbesini ziyaret etti. Ardından da Değirmendere’den D-130 karayolu ve Gölcük sahilden yeniden evleri olan Gölcük Şirinköy İpekyolu Mahallesi 646’ncı Sokak’a ulaştı. Burada kendilerini karşılayan mehteran takımı eşliğinde Midilli atlarına bindirilen iki kardeş evlerine getirildi. Kortejin ardından şehit evinin bahçesinde mevlidi şerif okutuldu. Gerçekleştirilen sünnet töreninde eşi olmadığı için bir yanı buruk olan şehit Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt’ün eşi Eda Nur Öğüt, mutlu günlerinde yanında olan ve kendilerine her türlü desteği sağlayan Bakan Işık’a teşekkür etti.

“Çocuklarım benim koltuk değneklerim”

Şehit Eşi Eda Nur Öğüt, “Eşim ilk şehit olduğu zaman bu acıya dayanamayacağımı düşünüyordum. Bu acı gerçekten çok zor. Eşim şehit olduğunda artık ayaklarım da gitmişti. Çocuklarım benim koltuk değneklerim oldu. Beni hayatta tuttular. Onların sayesinde dayandım. Şimdi bizim bu mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle desteklerinden dolayı Bakanımız Fikri Işık’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na, Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Nuri AKÇAHARMAN