Bakan Müezzinoğlu 3 müjde birden verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne maaşı, GSS borcu, yaşı bekleyen emekliler için yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, ilk sevindirici haberi yaş bekleyen emeklilere verdi. Müezzinoğlu, bu durumda olup sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen rakamları indireceklerini ifade etti. Bakan Müezzinoğlu en yüksek 427 TL ve en düşük rakam 71 TL'lik ödemek zorunda kalanların sedece 53 TL ödemeleri durumda ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacağını kaydetti. Bakan Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası'nda yapılacak değişikliğin bu ay sonunda yapılacağını ve uygulamaya geçeceğini açıkladı. Uygulama kamu dışında özel ve üniversite hastanelerinde de geçerli olacak.

DEĞİŞİKLİK BU AY SONU YÜRÜRLÜKTE

Bakan Müezzinoğlu, emeklilik primini doldurmuş ama 1-2 yıl veya 6 ay süre bekleyen durumunda olanların bu süre zarfında sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını söyledi. Bu kişilerin sağlık primi ödemek zorunda kaldıklarını belirten Müezzinoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "Bu sağlık primi onları zora sokuyor. Bu hafta onlara vereceğimiz müjde var. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Sağlık Sigortası'nda yapacağımız değişiklik ile aylık 53 liralık hiç gelir testine gitmeden bir GSS ödediğinde ailecek sağlık hizmeti alabilecek. Sadece devlet hastaneleri değil özel ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Daha önce 3 grup ödeme gerekiyordu. Bir grup 2 asgari ücretin üzerinde geliri varsa 427 TL idi. Onun altında 213 lira en alttaki

BÜYÜKANNELERE YAPILAN ÖDEME 6 YILA ÇIKABİLİR

Çalışan anne ve babaların çocukları için ninelere ödenen maaş hakkında konuşan Bakan Müezzinoğlu, 1 yıl yapılan ödemelerin uzatılabileceğini açıkladı. Müezzinoğlu, çalışmanın hükümet programına girmesi ile çocuğun 6 yaşına kadar baba annesine devletin maaş ödeyebileceğini açıkladı.

0 BİN BAŞVURU

Çalışma için 30 bin müracattın geldiğini açıklayan Müezzinoğlu çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işverenler arasında başlayan proje bazlı bir çalışma bu. Bin aile üzerinden başlayalım dedik ama talep öyle oldu ki şu anda 6 bin 500 aile oldu. Türkiye genelinde 10 ilde pilot uygulamaları imzaladık. Büyükanneye verilecek ücretin yarısını biz İŞKUR olarak biz üsteleniyoruz diğer tarafta da işverenler veya onların odaları. Perşembe cuma günü müracatları aldık 30 binin üzerinde müracaat aldık. Bir yıl sonra değerlendirme yapacağız eksik yönlerini geliştirebileceğimiz yönlerine bakacağız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sunacağız. Eğer hükümet programına girerse 6 yaşına kadar maaş ödemesi devam edecek"

"VARLIK FONU BİZİ BÜYÜTECEK"

Son günlerde gündemde olan Varlık Fonu hakkında konuşan Bakan Müezzinoğlu fonun özelleşmeyeceğini kaydetti. Bakan Müezzinoğlu fona ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Şu anda iki faktör Türk ekonomisini iki ay içinde çok farklı noktaya getirecek. Birincisi referandum sonucu ki orada evet bekliyoruz. O referandumun sonucu o spekülasyonu, banka kredilerindeki baskıyı ortadan kaldıracak. Diğeri de bu varlık fonu. Fon ile hiç bir kurumumuzun marka değeri düşmeyecek. Tam aksine kurumlarımızın marka değeri daha da artacak. Kurumların marka değerleriyle birlikte bu fonun Türkiye'ye olan güveni de arttıracak. Faizlerin düşmesine yatırımcının daha güvenli gelmesine ciddi bir katkısı olacak. Fonu özellikle bazıları spekülatif anlamında, negatif anlatmaya çalışıyorlar. Ben bunu 28 Şubat sürecinden rahmetli Erbakan hocamızın o havuz sistemini birilerini çok rahatsız etti. Çünkü milletin lehineydi, ekonominin lehineydi şimdide milletin ve ekonominin lehine olacak bir hadiseyi milyonda bir ihtimalleri riskmiş gibi getiriyorlar." Kaynak: Haberler.com