Bakan Müezzinoğlu: Kocaeli sanayi adına önemli bir merkez

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Şubat ayı meclisine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu “Kocaeli sanayi adına Türkiye’de çok önemli bir merkez. Ülkenin lokomotifleri başında geliyor” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Şubat ayı meclis toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında toplanan meclise Bakan Müezzinoğlu’nun yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KTO Başkanı Sibel Moralı ve meclis üyeleri katılım gösterdi.

12 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE

Meclis toplantısında konuşma yapan Başkan Ayhan Zeytinoğlu, “Ocak ayında; İhracat 11,3 milyar dolar, İthalat 15,4 milyar dolar. 2017 yılına, baz etkisi ile rekor seviyede bir ihracat artışıyla başladık. Ama 11,3 milyar dolarlık ihracat olması gereken bir büyüklükte değil. 2015 ve 2014 yıllarında bile Ocak ihracatımız 12 milyar doların üzerindeydi. Yine de bu artışı ekonomide düzelme sinyali olarak görmek istiyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak tekrar ikinci sıraya yerleşti. İlimiz verilerine baktığımızda Ocak ayında İhracat 1,5 milyar dolar, İthalat 2,9 milyar dolar İhracattaki artış otomotiv ve kimya sektöründeki artıştan ve İthalattaki artış da petrol fiyatlarından kaynaklanıyor” dedi.

TEDBİRLER YETERLİ OLMUYOR

Sanayi üretim Endeksi Aralık ayında yüzde 1,3 arttı diyen Zeytinoğlu “Aylık olarak son iki ayda durağanlık görüyoruz. Yıllık olarak baktığımızda; 2016 yılını yüzde 1,8 ile düşük bir büyüme ile kapattık. 2013 yüzde 3, 2014 yüzde 3,5, 2015 yüzde 3,5 idi. Buradan Türkiye GSYH büyümesinin yüzde 2, 2,5 civarında geleceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan 2017 yılının öncü göstergeleri sanayide canlanmaya işaret etmiyor. Kapasiteler Ocak ayında yüzde 75,5 mevcut kapasiteleri hala kullanamıyoruz. Ocak ayı ihracatı da bir evvelki aydan 1,5 milyar dolar az. Hükümet tarafından özellikle iç talebi canlandıracak birçok tedbir alınıyor, ancak yeterli olmuyor. Temennimiz ekonomiye daha fazla odaklanmak ve bu durağanlıktan çıkmaktır” açıklamasında bulundu.

13’Ü KOCAELİLİ FİRMA

Zeytinoğlu şunları söyledi: “Sayın Bakanım, sizlere iletmek istediğim konulara geçmeden önce, kısaca Kocaeli sanayisi ile ilgili verileri paylaşmak istiyorum. Şehrimiz ekonomik faaliyetlerde sürekli ilk sıralarda yer almaktadır. 2.500 firma, 274’ü yabancı sermayeli, İlk 500’de 80 işletme Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ü Kocaeli firmalarının oluşuyor. Bu oran ilimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşüyor. Otomotiv (%38), kimya (%27), metal (%20), 59 milyar dolar dış ticaret, Bu rakam başka kurumlar tarafından daha az açıklanıyor. 35 liman - iskele (elleçlenen yük miktarı - 65 milyon ton), Sanayi ve liman kenti Avrupa’nın 10’uncu limanı.

72 İLİN TOPLAMI KADAR VERGİ

Kocaeli İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin yüzde 12,7’sini 58 milyar TL ile karşılayan ikinci ildir. 72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Kişi başı vergi 31 bin 700 TL, birinci devlete en fazla kazanç sağlayan iliz. Türkiye ortalaması 5 bin 767 TL Bununla birlikte; Odamız üyesi 582 firmanın merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olup, bu firmaların karı İlimiz merkezli firmaların karının iki mislidir. Dolayısıyla; Kocaeli’ne ödenen verginin iki katını, İstanbul almaktadır. Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır.

13 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAKLAR

Bakanlığınızı ilgilendiren bazı sorunlarımızı ve taleplerimizi size iletmek istiyorum. Bu konuları içeren dosyamızı ayrıca size vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin de katıldığınız toplantıda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte tüm işadamlarına en az bir eleman alma çağrısı yaptı. “İstihdam Seferberliği Projesini” Oda olarak biz de destekliyoruz. Bu kapsamda İlimizdeki firmaların proje hakkında algılarını ölçmeye yönelik bir araştırma yaptık. İşletmelerin istihdam seferberliğine yönelik farkındalık düzeylerine baktığımızda; Yüzde 80’inin haberdar olduğunu gördük. Ancak bu firmaların sadece yüzde 3,5’u devlet destekleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi. Yaptığımız araştırmada; bölgemizdeki firmaların, mevcut şartlarda yani teşviksiz 13 bin istihdam sağlayacaklarını belirledik.

773 TL 7 KURUŞLUK TEŞVİK

Seferberliği çok az bilmelerine rağmen; verilecek teşviklerden dolayı yapılacak istihdamın 20 bine çıktığını gördük. Yani; İstihdam seferberliği ile işletmelerin planlanmış alımları yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Burada projeyi iyi anlatma noktasında, bizlere büyük görev düşüyor. Pakette yer alan, her bir kişi istihdamında verilen 773 TL 7 kuruşluk teşvik miktarını, çok önemsiyoruz. Bu sayede, İlimizdeki istihdamın 30-40 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Yaptığımız araştırma da işletmelerin yüzde 79’u vasıflı eleman ve yüzde 52’sinin de vasıfsız eleman bulmakta zorluk çektiğini gösteriyor. Biliyorsunuz Ekim ayı işsizlik oranımız yüzde 11,8 ile 2009’dan bu yana en yüksek seviyede. Sezonsal nedenlerle önümüzdeki 2-3 ay daha artması muhtemel. Ancak Kasım ayında bir firmamız 100 kişiyi istihdam etmek için İŞKUR’a başvurdu.

42 KİŞİDEN DÖNÜŞ OLDU

İŞKUR 6 bin işsize çağrıya çıkmasına rağmen sadece 42 kişiden dönüş oldu. İşsizlik oranlarıyla örtüşmediğini görüyoruz. Burada sosyal bir sorun var. Bu sorunu tespit etmek için Kocaeli Üniversitemiz ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. 2-3 ay içerisinde sonuçlarını size ileteceğiz. 2016 yılı itibariyle 3 milyon Suriyeli’nin sadece 13.298’ine çalışma izni verildi. Güvenlik nedeniyle çalışma izinlerinin verilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz. Diğer taraftan, Vasıflı eleman çözümünde mesleki eğitimin önemini biliyoruz. Bu kapsamda yine Kocaeli Üniversitemiz ile birlikte araştırma çalışmaları yaptık. Meslek okullarında; eğitmen ve okulun fiziki alt yapısındaki kalitenin ve toplumun kabulünün artırılması ile sürdürülebilir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyoruz.

KESİLEN CEZALAR ÇOK YÜKSEK

Detaylarını bulacağınız bu çalışmalarımızın raporlarını size dosya ile ayrıca vereceğim. İşe iade davaları yüzde 99,9 oranında işveren aleyhine sonuçlanıyor. Bununla birlikte iş sözleşmesi feshinin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenlerimiz ciddi bir tazminat ödemekle yükümlü tutuluyor. Tüm haklarını vererek çıkardığımız kişinin, işe iadesini anlamakta zorluk çekiyoruz. İşverenlerimizi de koruyacak hükümler konularak, yasal düzenlemelerin revize edilmesini talep ediyoruz. Böylece işçi-işveren davalarının yargıya taşınmasının azaltılabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu gereği işverenlere kesilen cezalar çok yüksek.

13 BİN YÜKSELTİLMELİ

Örneğin; Yasa gereği verilmesi gereken bir belgeyi 1 gün sonra veren ve 1000 çalışanı olan işverene, her sigortalı işçi için asgari ücretin beşte biri oranında, idari para cezası kesiliyor. Amaç; önce teşvik etmek, sonra uyarmak, uyarı sonuç vermezse cezalandırmak olmalıdır diye düşünüyoruz. Bir önemli sorunumuz da; zorunlu istihdam yükleridir.

FAZLA MESAİ İSTEMİYORLAR

2016 yılında yapılan düzenleme ile vergi diliminden dolayı ücretleri 1.300 TL’nin altına düşen asgari ücretlilere vergi desteği sağlanması hem çalışanlar, hem de işverenlerimiz açısından memnuniyetle karşılanmıştır. Sayın Bakanım, bu girişiminiz için öncelikle teşekkür ederiz. Ancak; yılın son aylarında vergi diliminin yakalanması nedeniyle, işçiler fazla mesaiye kalmak istemiyorlar. Bu sebeple, asgari ücret vergi diliminin alt dilimi olan 13.000 TL’nin yükseltilmesini istiyoruz. Vergi alt diliminin, her yıl düzenli olarak enflasyon kadar artırılması halinde, bu sorun ortadan kalkacaktır.

VERGİ YÜKÜ ARTTIYOR

Zaten; vergi tarifesinin ilk ve ikinci dilimlerindeki oranların, yıllar itibariyle enflasyona göre eridiği, diğer bir deyişle vergi yükünün arttığı da gözüküyor. Ayrıca; Kıdem Tazminatı Fonu uygulamasında; kıdem tazminatı ödenmesi gerektiren durumların daha belirgin ve 10 ya da 15 yılda vasıflı hale gelen personelin sık iş değiştirmesine yol açmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gümrük Birliği’nin hizmetler, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece Ekonomi Bakanlığının hesaplarına göre; her yıl ihracatın artış hızında yüzde 24,5 ve ithalatın artış hızında ise yüzde 23 bir artış yaşanacağı bekleniyor.

96 MİLYAR DOLAR KATKI

Ayrıca 2030’a gelindiğinde Türkiye’nin büyümesinde, yıllık yüzde 2’lik ek bir artış sağlanacak. Bu hesaplamaya göre 2023’de sadece AB’ye ihracat 205 milyar dolara çıkacak ve büyümeye 96 milyar dolar katkı gelecek. 2030’da ise; AB’ye olan ihracat 925 milyar dolara çıkacak ve milli gelirimiz 250 milyar dolar artacak. Böylece 2025’de de 500 milyar dolarlık ihracat hedefi yakalanabilir”

ÇOK ANLAMLI VE DEĞERLİ

Bakan Müezzinoğlu, “Kocaeli sanayi adına Türkiye’de çok önemli bir merkez. Ülkenin lokomotifleri başında geliyor. Hem sanayicimiz hem de yatırımcılarımızın sorunlarını paylaşmak hem de geleceğimize dönük hedeflerimize yürümek Kocaeli içinde sanayi için de çok anlamlı ve değerli. 2017 yılında çalışma adına milli seferberlik planımızı açıkladık. İstihdam oranlarına ki daralma, işsizlik oranının artışını getirdi. Kasım ayında 12.1 oranında artış var. Ocak ayından itibaren azalmaya meydana geldi. Azalmayı hep birlikte de göreceğiz” diye konuştu.

15 TEMMUZ FİNAL YAPTI

2016 da çok zor bir yıl geçirdik diyen Müezzinoğlu “2016’nın yılbaşı itibariyle başladı bu süreç Rusya ile uçak kriziyle ve güneydoğuda ki terör süreciyle başlayan 2016 yılı, 15 Temmuzla final yaptı. Ama bu milletin cesareti, bu milletin asaleti, bu milletin feraseti ve dik duruşuyla dosta güç düşmana korku verdi. Bu anlamda özellikle hemen sonrasın ki çok olağanüstü durumlara rağmen Suriye’de ki gelişmeler ve iç savaş bu milletin kaderini olumsuz etkiledi. Bizde burada aktif rol almamızı düşünerek TSK’nın Türkiye için stratejik bölgelere hakim olarak bölgemizin kaderini tayin başladı.

ÇALIŞMAK İSTEYENİN YANINDAYIZ

Bizde 2017’de çalışma hayatında milli seferberlik planımızı açıkladık. Özellikle istihdam oranlarında ki daralma, işsizlik rakamlarında ki artışları beraberinde getirdi. Yaptığımız araştırmalarda Kasım ayı işsizlik oranı 12,1. Ocak ayından itibaren bu artışın durduğunu ve gittikçe de azalan bir hedefe doğru yürüdüğünü göreceğiz. Bunu hep beraber başaracağız. İş arıyorum ve çalışmak istiyorum diyen kim varsa ben varım diyenin yanında biz varız. İşçi çalıştırmak isteyen yatırımcımızın yanında da varız. Çalışmak istiyorum diyen vatandaşımızın da yanındayız.

İŞSİZLİK BÜYÜMESİ ARTTI

Bu anlamda çok geniş ve güçlü bir destek kampanyasını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla geçtiğimiz günlerde açıkladık. 2016 yılını tekrar bir özet olarak rakamları verecek olursam 2016 yılında istihdama katılım 480 bin. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye olarak her yıl asgari 1 milyon istihdama kayıtlı iş bulmamız lazım. 980 bin rakamı 2017 de karşımıza geldi. AK Parti hükümetleri döneminde yılda ortalama 700-750 bin kişi her yıl istihdama yönlendiriliyordu. 2009 hariç. Bu dönemde ekonomik krizde bu rakamları bulamadık. Bu süreçlerden işsizlik oranında ki büyüme arttı. Sürecin 2016’ sına baktığımızda şuanda 12,1 e geldik. Muhtemelen 12,3 veya 12,4 ile bu yılı bitireceğiz.

100 BİN GENCE EĞİTİM

Yıl sonunda ki hedefimiz bu rakamı 9,5’e indirmek. Bu süreçte aksamalar olursa en fazla 10,5 kadar işsizliğimizi indireceğiz. Ülkede artık her yıl 1 milyon istihdam oluşturmamız lazım. 2016 biz bunun 400 bini karşıladık. Hedefimiz 900 bin. Burada 500 bin açık var. Bu 500 bini 2017 ye taşıdık. 2017’nin de hedefi 1 milyon olarak hesaplarsak 2017 içerisinde toplam da 1 buçuk milyon kişiyi iş sahibi yapmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda desteği çok büyük. Kendisi gerekirse 2 milyon kişiyi iş sahibi yapın emrini verdi. Girişimcilikte de atağa kalkarak 100 bin gence eğitim veriyoruz. Bu anlamda sizlerin yanında olma ve istihdam maliyetlerini azaltma anlamında seferberlik ilan ettik.

KOCAELİ LİMAN KENTİ

Ülkenin geleceği adına daha çok üreterek ihracat yapmalıyız. Dünyada ki bu yarışta bize karşı kurulan tuzağı yıkarak konumumuzu belirlememiz gerekiyor. Bu ülkenin 2023 hedeflerini söylemeye başladığımızda Türkiye ile ilgili bu gidişattan rahatsız olanlar o günden bu güne tuzaklar kurmaya başladılar. Ama bu millet büyük bir millet. Bu millete güvendiğimiz sürece asla kaybetmeyiz. Kendim bu millete güvendiğim için hiçbir zaman kaybetmedim. Hep şunu düşündük. Bizim bu millete borcumuz var. Sizlerde bu ülkenin bu dinamikleriyle yolunuza inançla devam edin. Kocaeli liman kenti, Kocaeli her türlü iklime uygun. Burada evet çok başarılara imza attınız. Ama başarı yalnız size ait başarı değil. Bu milletin size sağladığı bir başarı. Dolayısıyla borcumuz var.

TEKNİK ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK

Dünya ile rekabette Türkiye adına borcumuz var. Bunu bir milli görev olarak görmemiz lazım. Milletin bu anlamda öz güvenini birileri zedelemediği sürece dünya milletlerinden daha güçlü bir alt yapıyı oluşturacağımızdan şüphem yok. Benim sizlerden isteğim bu milletin öz güvenini arttırarak milleti olumlu yönde etkileyin. Şikayet ettiğimiz birçok alan azaltılacak ama yarın yenileri gelecek. Biz, sorunları azaltarak bir basamak yukarı çıktığımızda önümüze gelen sorunları tek tek halledeceğiz. Gelişmişlik te budur zaten. Bu alanda iş mahkemelerinde açıkçası vicdanların bile zorlandığı sonuçları alıyoruz. Bizim gerek sendikalar gerek iş verenler anlamında adalet bakanlığımızla beraber iş mahkemeleri kanununda yeni teknik çalışmalarımızı tamamladık.

2017’İN BÜYÜK REFORMU OLACAK

Bakanlar kurulu toplantısında önümüzde ki hafta sunumumuzu getireceğiz. Onu da en kısa zaman yasalaştırmayı hedefliyoruz. İşçi yoksa işveren de yoktur. Bir taraftan işverenlerin dinamikleri güçlenerek diğer taraftan çalışanların standartları yükselecek. Bunu uyumlu hale getireceğiz. O nedenle arabuluculuk kurumunu getiriyoruz. Bu kurum sorunları en geç 1 ay içerisinde çözsün istiyoruz. Kıdem tazminatı en büyük sorun. Büyük bir kısım çalışanların kıdem tazminatından yararlanamıyor. Geliştirilebilir kıdem tazminatı bu referandum sonunda masaya yatırılacak. Bu konuyu iyi yerlere getireceğiz. 2017 yılının en büyük reformu bu olacak” Serkan BORLAK