Bakan unuttunca Hürriyet hatırlattı

Kocaeli’de adeta yılan hikayesine dönen ve Bakan Işık’ın pazarcı esnafına Doğu Kışla’ya taşınması konusunda verdiği sözleri CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet hatırlattı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken pazarcılara Doğu Kışla konusunda söz veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın sözlerini mecliste TBMM Divan Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet hatırlattı. Mecliste konuşan Hürriyet, pazarcıların seçim vaatleriyle kandırılmaması gerektiğini kaydetti.

VERDİĞİ SÖZÜN ÜZERİNDEN 609 GÜN GEÇTİ

Meclise konuşan Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi; “Kocaeli'de pazarcı kardeşlerimiz 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde olduğu gibi yine kapalı pazar vaadiyle kandırılmaya çalışılıyor. 7 Hazirandan önce de İzmit Doğu Kışla'ya kapalı pazar sözü verilen pazarcı esnafımıza, 1 Kasımda da yine aynı söz verildi. Hatta, Bakan Fikri Işık dahi kapalı pazar için pazarcı kardeşlerimize söz verdi. Ne var ki bu sözlerin üzerinde altı yüz dokuz gün geçti, seçimler bitti ve bu sözler hep unutuldu”

TRAMVAY ÇALIŞMASI PAZARCIYI DA VURDU

Konuşmasına devam eden Milletvekili Hürriyet, Cumartesi Pazarı esnafının tramvay çalışmasına kurban gittiğini de dile getirerek, “Şimdi ise pazarcılarımız tramvay çalışmasına kurban gitmiş, yerlerinden yurtlarından olmuş durumdadır. Bitmek bilmeyen tramvay çalışması İzmit'i felç etti, ne yazık ki pazar tezgâhları da bundan nasibini aldı. Bu sorun bir an önce çözülmeli, verilen sözler tutulmalı. Pazarcı arkadaşlarımıza her seçim öncesi verilen bu sözlerin tutulup tutulmayacağının biz de Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli milletvekilleri olarak, takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” diyerek sözlerine son verdi.